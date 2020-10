NBP, '네이버클라우드'로 재출범…B2B 사업 이끈다

교육·커머스 등 비즈니스 특화 솔루션으로 차별화

[아시아경제 이진규 기자] 네이버 비즈니스 플랫폼(NBP)은 '네이버클라우드'로 재출범하고, 네이버의 기업간거래(B2B) 사업 확장을 이끌겠다고 15일 밝혔다.

기업용 클라우드와 인공지능(AI) 플랫폼, 업무 협업툴과 같은 서비스뿐 아니라 모든 비즈니스에 활용할 수 있는 데이터·솔루션 등 네이버가 확보하고 있는 모든 기술·서비스들이 클라우드 기반으로 상품화돼 제공될 예정이다.

NBP는 네이버의 다양한 서비스와 솔루션들에 적용된 기술과 노하우를 하나로 통합해 교육과 커머스, 게임 등 각 비즈니스에 특화된 솔루션을 만들어 글로벌 사업자들과의 차별화에 나선다는 계획이다.

예를 들어 스마트스토어, PG 등의 솔루션을 기반으로 'Cloud for Store'를 만들거나 웨일 브라우저, 교육용 디바이스 등을 기반으로 'Cloud for Education' 등을 만드는 개념이다.

박원기 NBP 대표는 "이제부터 글로벌 사업자들이 깊게 다루지 못한 영역을 세분화해 하나하나 공략해 나가면서 그들과의 확실한 차별화를 만들어낼 것"이라고 말했다.

NBP는 2017년 클라우드 서비스인 '네이버 클라우드 플랫폼'을 시장에 선보여 3년 만에 170개가 넘는 상품을 내놓고 매년 2배 이상의 성장세를 이어왔다. NBP는 이러한 기술과 서비스들을 녹여 중소상공인(SME)부터 엔터프라이즈까지 다양한 비즈니스 환경에서 활용할 수 있는 서비스 패키지를 내년 초 선보일 예정이다.

