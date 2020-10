우주인 3명 태운 러시아 우주선 '소유스', ISS 도킹…최단 기록

[아시아경제 김유리 기자] 우주인 3명을 태운 러시아 소유스 유인우주선이 14일(현지시간) 최단시간 비행 기록인 3시간 여 만에 국제우주정거장(ISS)에 도착했다고 타스통신이 전했다.

러시아 소유스 MS-17 유인우주선은 이날 오전 11시48분 ISS의 러시아 모듈 '라스스베트'에 도킹하는 데 성공했다. 우주선은 이날 오전 8시45분 카자흐스탄 바이코누르 우주기지에서 발사됐다.

우주선은 발사 얼마 뒤 3단 로켓에서 분리됐고 이어 자동 비행을 시작했다. 우주선은 지구를 두바퀴 돌아 기록적으로 짧은 3시간3분 만에 ISS에 도킹했다. 지금까지는 통상 지구를 4바퀴 돌아 발사 후 약 6시간 만에 ISS와 도킹했다.

이날 발사된 우주선에는 러시아 우주인 세르게이 리쥐코프, 세르게이 쿠디스베르츠코프, 미국 우주인 캐틀린 루빈스 등이 탑승했다. 이들은 177일 동안 우주에 머물며 과학실험, 우주유영 등 임무를 수행할 계획이다.

ISS에는 지난 4월9일 도착한 러시아 우주인 아나톨리 이바니쉰, 이반 바그네르, 미국 우주인 크리스 캐시디 등 3명이 임무를 수행 중이다. 이들은 이달 말 지구로 귀환할 계획이다.

