소재 연구에 AI 접목해 신소재 개발 기간 줄인다

데이터 기반 소재연구 혁신허브 구축·활용방안 확정

데이터·AI 3대 서비스 2022년까지 제공 목표

[아시아경제 한진주 기자] 정부가 신소재 개발 기간 단축을 위해 데이터·인공지능(AI)을 소재연구에 접목한다.

14일 과학기술정보통신부는 제5차 소재·부품·장비 경쟁력강화위원회를 통해 '데이터 기반 소재연구 혁신허브 구축·활용방안'을 확정해 추진한다고 밝혔다.

흩어져있는 소재 연구 데이터를 수집·관리하는 체계를 구축해 소재연구개발에 활용하기 위한 것이다. 정부는 디지털 뉴딜 추경으로 확보한 80억원을 시작으로 2027년까지 598억원을 투입해 연구데이터 수집·공유 플랫폼을 구축한다.

정부는 소재 연구 데이터 수집·관리·활용 체계 구축을 추진한다. 양질의 데이터 확보를 위해 데이터 입력 표준 템플릿을 내년까지 확보해 2021년까지 AI가 학습 가능한 메타데이터 420만건을 확보한다. 과기정통부 R&D 과제부터 기초연구까지 점진적으로 확대하고 논문·특허 추출 등을 수집한다.

대용량 데이터를 관리할 수 있는 소재 연구데이터 전용 초고성능 컴퓨팅 환경을 2026년까지 구축하기로 했다. 슈퍼컴 5호기를 부분적으로 사용하다 2026년까지 전용 시스템을 구축하겠다는 계획이다. 수집된 데이터를 연구자나 기업들이 보다 편리하게 활용할 수 있도록 데이터·AI 활용 3대 서비스도 제공한다.

2022년까지 ▲탐색·설계 ▲공정개발 ▲측정·분석 3대 서비스를 제공하겠다는 목표다. 원하는 특성의 소재를 빠르게 설계하는 AI를 개발하고 연구한 소재가 양산 공정에서 구현될 수 있게 공정개발과 공정 최적화 솔루션을 제공한다. 측정·분석 과정에서 연구자가 보유한 고난도 노하우를 공유하고 해석 가이드라인 등을 제공할 계획이다.

데이터 기반 소재연구 활성화를 위한 기반도 조성한다. 국가 소재 연구 데이터센터를 지정·운영한다. 이와 함께 에너지·환경, 정보통신 등 응용분야별 특화 센터도 배치한다. 데이터 수집·활용 체계를 갖추기 위해 정부 R&D 과제 데이터 등록을 의무화하는 한편 데이터 보안체계 등을 담은 가이드라인도 만든다. 소재연구 혁신허브와 3대 서비스를 소재 연구개발 전 주기에 활용해 시간과 비용을 줄이는 선도사업도 추진한다.

최기영 과기정통부 장관은 "연구데이터는 소재연구 파이프라인에 혁신을 가져올 기폭제이며 데이터 활용을 통해 발광다이오드(LED), 탄소섬유를 잇는 신소재가 국내에서 확보되기를 기대한다"며 "연구 패러다임을 바꾸는 과정은 연구 현장과의 공감대 형성이 무엇보다도 중요하며 긴 호흡으로 정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

