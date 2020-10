'가을산행' 몰리는 10월에 등산 인명피해 13.6% 집중

행안부, 지정된 등산로 이용하고 어두워지기 전에 하산해야

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 단풍철인 10월에 연중 가장 많은 등산 사고가 발생하고 있다며 산행 시 각별한 주의를 요청했다.

14일 국립공원공단 통계에 따르면 지난해 전국 17개 국립공원 산을 다녀간 탐방객은 총 2898만명으로 이 중 10월에 연중 가장 많은 410만명이 몰렸다. 국립공원별로는 북한산에 557만명이 다녀가 가장 많았고, 이어 무등산 316만명, 지리산 301만명, 설악산 287만명 순이었다.

10월엔 가을 단풍으로 인해 등산객이 증가하면서 등산 사고와 인명피해도 가장 많이 발생했다. 연간 발생하는 등산 사고 3만6718건 중 13.2%(4845건), 연간 등산 인명피해 2만8262명 중 13.6%(3833명)가 10월에 집중됐다.

사고 원인별로는 실족·추락이 전체 등산 사고의 33.2%(총 3만6718건 중 1만2207건)로 가장 많았고, 이어 조난 18.0%(6623건), 입산통제구역 및 위험지역 출입, 음주 등 안전수칙 불이행이 15.5%(5709건), 개인질환 11.3%(4135건) 순이었다.

행안부는 요즘처럼 계절이 바뀌면서 낮의 길이가 짧아지고 일교차가 커지는 시기일수록 지정된 등산로를 이용하고, 입산이 통제된 위험지역은 출입하지 않는 등 기본적인 안전 수칙을 지키는 것이 무엇보다 중요하다고 강조했다.

또 산에 갈 때는 여벌의 옷을 챙겨 추위에 대비하고, 등산로와 풀숲에 이슬이 맺히고 서리까지 내리면 평소보다 등산로가 미끄러울 수 있으니 보행에 각별히 조심해야 한다. 산행 시에는 자신의 체력에 맞춰 충분히 휴식하고 몸에 이상이 오면 즉시 하산해야 한다.

김종한 행정안전부 예방안전정책관은 "올 가을은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 나홀로 산행을 나서는 분들이 많을 것으로 예상되는데, 산에 갈 때는 가족 등 주변에 반드시 행선지를 알리고 여분의 휴대전화 배터리도 챙기는 것이 좋다"며 "아울러 단체 이동이나 산행은 가급적 피하는 등 방역수칙도 잘 지켜달라"고 당부했다.

