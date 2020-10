웨이브, 독점 라인업에 중국 인기 드라마 추가…'천애적의기군' 공개

[아시아경제 조슬기나 기자] ‘노멀피플’, ‘갱스오브런던’ 등 인기 해외시리즈를 독점 제공중인 웨이브(wavve)가 중국 인기드라마도 독점작 라인업에 추가하고 있다.

온라인 동영상서비스(OTT) 웨이브를 운영하는 콘텐츠웨이브는 지난 9월 ‘행복, 촉수가급(幸福,?手可及)’을 시작으로 ‘종규착요기(??捉妖?)’, ‘친애적의기군(??的?祁君)’, ‘와우여황리조(?牛????), ‘소녀상방게와(小女上房揭瓦)’ 총 5개의 작품을 순차적으로 독점 공개하고 있다고 13일 밝혔다. 해당 작품들의 에피소드는 웨이브를 통해 매주 차례로 신규 업데이트 된다.

이날 공개된 ‘친애적의기군’은 올해 5월 중국 Youku에서 방영된 36부작 타임슬립 판타지 사극이다. 주인공 성녀 미칠이 왕비의 몸으로 환생해 의기왕 여정과 함께 하며 벌어지는 에피소드를 그린다.

차주 공개될 ‘와우여황리조’는 인기 일본 드라마 ‘노다메 칸타빌레’의 리메이크작으로 올해 6월 중국 후난위성TV에서 방영됐다. 이어 공개되는 민국시대 로맨스물 ‘소녀상방게와’ 또한 올해 중국에서 방영된 최신 작품이다.

웨이브는 현재 300여 타이틀의 중국 드라마를 보유, 국내 플랫폼 중 가장 많은 작품들을 제공 중이다. 중국 드라마는 올해 상반기 웨이브 전체 해외드라마 중 ‘진정령’이 시청 점유율 1위를 차지할 정도로 이용자들에게 높은 호응을 얻고 있다.

한승희 웨이브 해외사업부 담당자는 “최근 몇 년 사이 중국 드라마 제작수준이 크게 발전해 이를 찾는 팬 규모가 확대되고 있다”고 설명했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr