하나생명, 보맵과 손잡고 '내가 만드는 DIY 암보험' 출시

[아시아경제 기하영 기자]하나생명은 내가 필요한 보장만 콕 찝어 가입하는 (무)내가 만드는 DIY 암보험을 출시하고 인슈어테크 기업인 보맵과 제휴하고 13일부터 보맵에서 판매를 시작한다고 밝혔다.

이 보험은 일반암, 고액암, 소액암, 유방암, 전립선 및 요로암, 위암, 간암, 대장암, 폐암 중 꼭 필요한 보장만 골라 가입이 가능한 상품이다. 소 생활습관이나 가족력으로 발병확률이 높아 걱정되는 암 보장만 손님이 직접 선택해 가입 할 수 있어 실속있는 보장 준비가 가능한 것이 큰 특징이다.

30세 여자 기준으로 1종 갱신형, 전기납 선택시 월 400원으로 간암 2000만원을 보장할 만큼 가성비가 좋다. 기존에 암보험에 가입한 손님 중에 특정암을 추가해 집중적으로 보장 받거나, 가벼운 금액으로 암보험을 준비하고자 하는 3045세대의 암보험 입문템으로 손색이 없다.

가입금액 1000만원 기준으로 1종 갱신형, 전기납 선택시 위암, 간암, 폐암, 대장암을 각각 2000만원, 발병 비율이 높은 유방암, 전립선암도 2000만원, 소액암은 1000만원, 고액암은 1억원까지 각 최초 1회 한으로 보장 하며 1년 미만 진단시에는 50%가 지급된다.

이 상품은 30세부터 45세까지 가입이 가능한 상품으로, 보험료가 오르지 않는 100세만기 상품과 보험료 갱신을 통해 100세까지 보장이 가능한 상품으로 구성돼 있다. 비갱신형 상품은 10,20,30년납 중에 선택할 수 있어, 손님의 니즈에 맞도록 다양하게 구성했다.

김인석 하나생명 사장은 “이번 암보험 상품의 성공적인 론칭을 기대하며, 앞으로도 다양한 핀테크 기업과의 협력을 통해 하나생명의 차별화된 상품과 서비스를 제공하도록 하겠다” 라고 밝혔다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr