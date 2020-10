19일부터 서울 초1 매일 등교…중1 등교 수업일 확대 (종합)

중3 고려해 중1 매일 등교 방침 바꿔

300명 이하 학교 등교 인원 3분의 2 이상도 가능

[아시아경제 이현주 기자] 19일부터 서울의 초등학교 1학년은 매일 등교를 하고 중학교 1학년은 등교 수업일이 확대된다.

서울시교육청은 12일부터 일주일 간 준비 기간을 거쳐 다음 주부터 유치원 및 초·중·고등학교 밀집도를 3분의 2로 완화한다고 밝혔다.

구체적으로 제시한 방안은 초1의 경우 매일 등교를 원칙으로 하고 나머지 학년은 주 2~3일, 2~4일 등교하는 방침이다. 중1의 경우 등교 일수를 확대하게 된다. 조희연 서울시교육감은 당초 중1은 초1과 함께 매일 등교를 실시할 것을 교육부에 건의했으나 고등학교 입학을 준비해야 하는 중3 학생들도 있어 등교 확대로 방향을 틀었다. 다만 서울교육청은 "중3 기말고사 등 정기고사가 끝나면 중1 등교 확대를 적극 권장한다"고 설명했다.

소규모 학교의 기준이 변경됨에 따라 300명 이하 학교에서는 학교 구성원의 의견 수렴 및 학교 여건에 따라 3분의 2 이상 범위에서도 등교 수업을 할 수 있게 된다. 서울의 300명 이하 학교는 총 132개교로 초등학교 76개교, 중학교 45개교, 고등학교 11개교다.

서울교육청은 등교 수업 확대에 따라 마스크 착용과 거리두기 실천, 급식 과정 방역 조치 강화, 쉬는 시간 조정 등 탄력적 학사 운영 상황에 맞는 학교별 방역 조치를 강화할 방침이라고 밝혔다. 조희연 서울시교육감은 "입문기 학생들의 등교수업 확대를 통해 코로나 시기 학교 생활 적응과 교육격차 해소에 기여할 수 있을 것을 기대한다"며 "등교와 원격수업 병행에 대한 개선 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr