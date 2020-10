밀양시, 맑은물관리센터 내 유량조정조 준공

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 밀양시는 지난해 3월 착공한 밀양맑은물관리센터 내 유량조정조 설치 사업이 올해 9월 준공돼 10월 중 정상 가동된다고 12일 밝혔다.

유량조정조는 국비 42억, 지방비 18억을 포함해 총 60억원의 사업비가 투입됐다. 시설용량은 하루 7000t으로, 약 1년 6개월 만에 준공하게 됐다.

밀양맑은물관리센터는 하루 3만t 규모 하수처리장으로, 2000년 11월에 준공돼 2017년부터 밀양시시설관리공단이 위탁관리하고 있다. 밀양맑은물관리센터는 그 동안 유량조정조가 없어 시간대별 하수유입량의 변동 폭이 커 하수의 적정처리에 어려움을 겪어왔다.

유량조정조가 가동되면 불안정한 하수 유입량을 균등하게 조절해 하수 처리시설로 보낼 수 있게 된다.

장용찬 상하수도과장은 "유량조정조 설치에 따라 안정적인 하수처리가 가능하고, 처리장 방류구역인 낙동강 수질이 보전·개선돼 수생태계 보호도 기대된다"고 전했다.

