예탁원, 옵티머스 사태 재발 방지 위한 상호 견제·감시 시스템 착수

8일 사모펀드 제도 개선 지원 위한 TF 구성

상품코드 표준화…'펀드 투자대상 자산 표준코드 관리기준' 정립

'펀드자산 잔고대사 지원 시스템'으로 상호 검증

"사모펀드에 대한 투자자 신뢰 회복"

[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원이 사모펀드 제도 개선 지원에 첫 발을 뗐다. 대규모 환매가 중단됐던 옵티머스 사태 재발을 방지하고, 사모펀드 투명성 제고를 위한 제도 개선에 적극 지원할 수 있는 시스템을 구축해 투자자 신뢰 회복에 기여하겠다는 방침이다.

12일 한국예탁결제원은 지난 8일 사모펀드 제도개선 지원 사업을 위해 자산운용업계 전반이 참여하는 태스크포스(TF)를 구성하고 첫 회의를 열었다고 밝혔다. 이번 회의에서는 사모펀드 제도개선 지원사업 진행현황 전반을 공유하고, 비시장성 자산의 표준코드 체계과 펀드자산 잔고대사 지원 시스템 등에 대한 업계 의견을 수렴하는 자리로 마련됐다. 예탁원은 TF에서 공유된 참가자들의 의견을 적극 반영해 오는 12월까지 사모펀드 관련 시스템을 마련하고 하반기부터는 이를 통한 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다는 계획이다.

먼저 예탁원은 전자등록·예탁되지 않은 비시장성자산에 대한 상품코드를 표준화하는 '펀드 투자대상 자산 표준코드 관리기준'을 정립하고, 이를 바탕으로 '펀드자산 잔고대사 지원 시스템'을 구축해 집합투자업자(운용명세)와 신탁업자(신탁명세)의 상호 대사·검증을 지원키로 했다.

예탁원은 해당 시스템 구축으로 사모펀드 시장 참가자간 상호 견제·감시가 강화되고 펀드 운용과정의 투명성이 제고되어 사모펀드에 대한 투자자 신뢰를 회복할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

올해 옵티머스자산운용의 대규모 환매 중단 사태로 일각에서는 시장 참가자간 상호감시 및 견제 인프라가 필요하다는 의견이 제기돼왔다.

이에 따라 예탁원은 '사모펀드투명성강화추진단'(부서급)을 설치하고, 펀드 전문인력 9명을 투입해 금융당국, 집합투자업자, 신탁업자, 사무관리회사, 채권평가회사 등 약 40여개 자산운용업계 관련 기관을 직접 방문해 협의해왔다.

예탁원은 자산운용사업 인프라인 펀드넷을 기반으로 사모펀드 자산을 투명하게 관리하겠다는 방침이다. 단기사업으로는 펀드 비시장성자산 표준코드 관리 시스템을 구축, 참가자 간 자산명세 매칭을 지원하고 비시장성자산 등에 대한 운용지시를 수용하며 이 시스템에서 관리되는 비시장성자산 표준코드를 활용해 자산 내역을 비교·검증하는 펀드자산 잔고대사 지원 시스템을 구축키로 했다. 이를 통해서는 자산명세 일치 여부, 자산 실재성 검증, 펀드 운용방식 점검 기능 등을 제공한다.

예탁원은 자산운용업계 공동으로 사용하는 표준코드와 이에 따른 잔고대사를 지원해 제2의 옵티머스 사태 발생을 원천적으로 방지하고, 참가자간 사모펀드 자산의 투명한 관리를 지원해 투자자보호 강화 및 사모펀드 투명성 제고로 업계 경쟁력도 강화될 것으로 기대하고 있다. 또한 감독 당국에 사모펀드 보유·매매내역 보고 가능 체계를 갖춤으로써 감독 기능 강화에도 기여할 수 있을 것으로 전망된다.

예탁원 측은 "사모펀드 시장의 투명성·책임성 강화로 금융소비자 보호가 강화되는 동시에 시장 안정과 시장 신뢰 회복이 가능할 것"이라며 "업계 측면에서는 기관별 자체적으로 생성, 관리하는 비시장성자산 코드 표준화와 운용지시 등의 전산화로 업무부담이 대폭 줄고 전자계약 통합관리 및 잔고대사 지원을 통해 리스크 관리가 강화될 것"이라고 내다봤다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr