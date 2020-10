현대차 월드랠리팀, WRC 이탈리아 랠리서 1·2위 석권

에스토니아, 터키 랠리 이어 3연속 더블 포디움

[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차가 월드랠리챔피언십(WRC) 6차전으로 치러진 이탈리아 랠리에서 1,2위를 동시 석권하며 에스토니아, 터키 랠리에 이어 3연속 더블 포디움을 달성했다.

현대차는 지난 9~11일 사흘간 이탈리아 사르데냐에서 개최된 ‘2020 WRC’ 6차 대회에서 현대차 월드랠리팀 소속 다니 소르도 선수가 우승을, 티에리 누빌 선수가 준우승을 차지했다고 12일 밝혔다. 이로써 현대차는 역대 이탈리아 랠리에서 네 번째 우승컵을 들어올림과 동시에 2015년부터 6년 연속 연속 포디움에 오르는 기록을 세웠다.

다니 소르도 선수는 i20 Coupe WRC 경주차와 함께 첫 날 선두에 오른 이후 마지막 스테이지까지 단 한 차례의 역전도 허용하지 않으며 2시간41분37.5초 기록으로 최정상에 올랐다. 팀 동료인 티에리 누빌 선수 역시 2위 자리를 두고 치열한 접전을 이어간 끝에 마지막 스테이지서 역전 준우승을 차지했다. 3위에 오른 도요타팀의 세바스티앙 오지에 선수와 차이는 단 1초였다.

현대차는 이번 우승과 준우승으로 단일 경기 최대포인트인 43점(1위 25점, 2위 18점)을 더해 208점을 쌓으며 2020 WRC 제조사 부문 챔피언십 선두를 탈환했다. 이번 경기에서 3위와 4위를 차지한 도요타는 2위(201점)로 내려앉았다.

현대차는 이번 이탈리아 랠리에서 포디움 정상에 오른 비결로 얇고 부드러운 모래로 덮인 현지 노면에 맞춰 i20 Coupe WRC 경주차의 성능을 최적화한 점을 꼽았다. 그 결과 현대차는 이번 대회 상위 8대 차 중 절반이 넘는 5대가 순위에 올랐다.

2019년 WRC 제조사 부문 종합우승을 차지한 ‘디펜딩 챔피언’ 현대차는 올해 WRC 2연패 달성에 한 걸음 다가섰다. 2020 WRC는 앞으로 단 두경기만을 남겨두고 있다. 7차전은 약 한 달 뒤인 11월19일부터 벨기에서 열린다.

안드레아 아다모 현대팀 감독은 “이탈리아에서 1위와 2위에 오름과 동시에 제조사 챔피언십 선두를 다시 차지한 것이 무엇보다 기쁘다”며 “남은 두 번의 랠리도 차질없이 준비해 현대차의 WRC 2연패를 달성하겠다”고 밝혔다.

한편 현대차의 판매용 경주차 i30 N TCR은 같은 기간 슬로베키아의 슬로베키아 링 서킷에서 열린 2020 WTCR 3차 대회의 세 번째 결승 레이스에서 우승을 차지했다. 이번 결승 레이스에서 엥슬러 현대 N 리퀴몰리 레이싱팀의 니키 캐츠버그 선수가 1위를 차지했다. 앞서 같은 대회 첫 번째 결승 레이스에서는 BRC 현대 N 루크오일 스쿼드라 코르세팀의 가브리엘 타퀴니 선수가 준우승을 기록했다. 현대차 i30 N TCR은 WTCR이 출범한 2018년 드라이버 부문과 팀 부문 종합 우승을 차지한 바 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr