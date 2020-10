속보[아시아경제 허미담 기자] 경기 고양시는 덕양구 내유동에 있는 국제법률경영대학원대학교 한국어 과정 연수를 위해 입국한 네팔인 11명(고양시 414∼424번)이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 11일 밝혔다.

총 43명의 일행인 이들은 네팔에서 출발하기 전 네팔 당국으로부터는 음성 판정(출국 전 72시간 이내)을 받았으나, 지난 10일 오전 7시께 인천공항에 도착해 입국 절차를 진행하는 과정에서 1명이 발열 등의 증상을 보였다.

이 유증상자는 음성 판정을 받았으나, 이후 덕양구보건소 선별진료소로 이동해 같은 날 오후 2시께 검사를 받은 나머지 42명 중 총 11명이 이날 최종 확진됐다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr