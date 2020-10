추석 이어 한글날 연휴에도…제주도 11만명 다녀갔다

11일 3만명 입도 예상…나흘간 14만명 제주도 방문할 듯

[아시아경제 이민지 기자] 한글날 연휴를 맞아 제주도를 찾은 관광객이 11만명에 달한 것으로 집계됐다.

11일 제주도관광협회에 따르면 한글날을 하루 앞둔 지난 8일부터 10일까지 제주를 찾은 입도객 수는 11만126명으로 집계됐다. 날짜별로 보면 지난 8일 3만9888명, 9일 4만2933명, 10일 2만7305명 등이다.

제주도는 8일부터 11일까지 나흘간 10만여명의 관광객이 제주를 방문할 것으로 예상했다. 그러나 3일 만에 이를 훌쩍 넘어선 것으로 나타났다. 연휴 마지막 날인 11일에는 약 3만명의 관광객이 제주를 찾을 것으로 보여 한글날 연휴 나흘간 14만여명의 관광객이 제주를 찾을 것으로 예상된다.

다행히 현재까지 제주도 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자는 발생하지 않았다. 이날 방역당국이 발표한 자료를 보면 어제까지 제주도 코로나19 확진자 수는 0명이다.

다만 도 방역 당국은 여전히 바짝 긴장하고 있다. 방역 당국은 발열 증상자에 대해 코로나19 진단 검사를 의무적으로 받도록 하는 특별 입도 절차를 한글날 연휴 마지막 날인 이날까지 운영할 예정이다.

제주국제공항과 제주항으로 들어오는 관광객 등 방문자 중 체온이 37.5도 이상일 경우 코로나19 진단검사를 의무적으로 받아야 하며, 판정 결과가 나올 때까지 의무 격리를 해야 한다.

도는 추석과 한글날 연휴가 이어져 많은 관광객이 제주를 찾은 만큼 오는 18일까지 특별방역 위험 관리 기간으로 정해 고강도 사후 방역 관리를 이어갈 방침이다.

