[양낙규의 Defence Club]북 열병식에 주목해야 할 ‘3대 신무기’

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]북한이 10일 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 공개했다.

이날 오후 북한 조선중앙TV가 녹화 방송한 열병식에는 마지막 순서로 11축 22륜(바퀴 22개)의 이동식발사차량(TEL)에 실린 신형 ICBM이 등장했다.

북한이 10일 노동당 창건 75주년 기념 열병식에서 미국 본토를 타격할 수 있는 능력을 갖춘 것으로 추정되는 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)을 공개했다. TEL의 바퀴 수만 보더라도 북한이 마지막으로 개발한 ICBM 화성-15형(9축 18륜)보다 미사일 길이가 길어지고 직경도 굵어져 사거리가 늘어났을 것으로 추정된다. 기존 화성-15형은 길이가 21m였으나 이번에 공개된 신형 ICBM은 2∼3m가량 긴 23∼24m로 추정된다. 외형상으로 직경도 화성-15형(2m)보다 약간 커진 것으로 보인다. 미사일 동체 길이와 직경이 커진 것은 추력을 높이고자 1단 추진체에 보조엔진 3개를 달았을 가능성이 제기된다. 추력을 키우면 사거리가 늘어난다.

신형 ICBM의 TEL도 기존 화성-15형 TEL과 외관이 달라졌다. TEL 제작 기술도 발전한 것으로 분석된다. 군사전문가들은 북한의 위협적인 미사일보다 TEL에 주목해야한다고 강조한다. 일반 미사일기지에 비해 시간과 장소에 구애받지 않기 때문에 더 위협적이라는 것이다. 한미 군당국이 공동으로 작성한 보고서에 따르면 북한이 보유한 탄도미사일은 최대 900여발이며 스커드 미사일을 최대 440여발 보유하고 있는 것으로 판단하고 있다. 북한은 이동식발사대(TEL) 108기를 보유하고 있다. 탄도미사일별로 보면 스커드 미사일의 보유 수와 스커드 미사일을 탑재할 수 있는 TEL이 가장 많다. 스커드 미사일 보유 수는 최대 430여발(TEL 36기)다. 뒤를 이어 무수단미사일 27발(27기), 노동미사일 330여발 (27기), KN-02 100여발(12기), KN-08과 KN-14는 총 12발(6기)다. 군당국은 북한이 TEL의 수를 대폭 늘렸을 것으로 추정하고 있다.

아울러 북한은 열병식에서 신형 잠수함발사탄도미사일(SLBM)도 공개했다. 북한 중앙TV에 나온 신형 SLBM 동체에 '북극성-4'란 글씨가 선명하게 찍혔다. 최초 SLBM인 북극성-1형이나 작년 발사한 북극성-3형보다 직경이 약간 커진 것으로 추정됐다. 북한이 건조 중인 것으로 추정되는 3000t급 잠수함이나 4000∼5000t급 잠수함 탑재용으로 보인다.

서욱 국방부장관은 북한이 잠수함발사탄도미사일(SLBM)을 최대 6발까지 실을 수 있는 4000~5000t급 잠수함을 건조 중이라고 밝혔다 자신의 발언을 정정해 달라요구하기도 했다. 당시 군 안팎에서는 정보 상황을 섣불리 공개한 것이라는 추측이 나오기도 했다. 북한은 2016년 8월 고래급 잠수함에서 SLBM 북극성-1형을 발사했다. 지난해 10월 2일엔 북극성-1형보다 사거리를 늘린 북극성-3형을 수중바지선에서 쏘아 올렸다. 북극성 계열의 SLBM에 핵탄두를 달 가능성이 있다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr