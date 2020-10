법원, '한글날 집회 금지' 집행정지 신청 모두 기각(종합2보)

[아시아경제 이정윤 기자] 보수단체가 한글날 집회를 금지한 경찰의 처분에 불복해 집행정지를 신청했으나 법원이 이를 받아들이지 않았다.

서울행정법원 행정1부(부장판사 안종화)는 8일 8·15비상대책위원회(비대위)가 서울시장 권한대행과 서울 종로경찰서장을 상대로 제기한 옥외집회 금지처분 집행정지 신청을 각각 기각했다.

재판부는 "신청인(비대위)의 주장처럼 신고된 집회에 1000명이 참가한다고 해도 참가자들은 전국 각지에서 집결할 것으로 보인다"고 설명했다. 전국에서 1000명이 집회에 나선다면 밀접 접촉이 일어날 수밖에 없기 때문에 "감염병 확산은 자명해 보인다"는 것.

또 비대위의 방역 계획은 구체적이지 않고 빈틈없이 준수될 수 있다고 보기도 힘들며 집회 규모에 걸맞은 계획이 아니라고 지적하면서 "집회 금지로 달성하려는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 감염 예방 및 확산 방지라는 공공복리는 신청인이 집회의 자유를 행사하지 못하게 돼 입을 불이익에 비해 우월하다"고 판단했다.

앞서 비대위는 광화문 교보빌딩 앞 인도와 3개 차로, 세종문화회관 북측 공원 인도 및 차도 등 2곳에 각 1000명씩 집회신고를 냈으나 경찰은 10명 이상 집회를 금지한 방역당국의 행정명령에 근거해 모두 금지 통고했다.

서울행정법원 행정7부(수석부장판사 김국현)도 우리공화당과 천만인무죄석방본부가 서울지방경찰청장 등을 상대로 낸 한글날 집회 금지처분 집행정지 신청을 기각했다.

재판부는 "신청인들은 집단 감염을 차단하기 위한 방역 대책을 제시하지 않고 있다"며 역시 "신청인 손해에 비해 공익이 우월하다"고 봤다.

행정12부(부장판사 홍순욱)에 배당된 자유민주주의연합의 남대문경찰서장 등 상대 집행정지 신청도 기각됐다.

이들 단체는 광화문 광장 일대나 중구 을지로입구역 등 서울 도심에서 한글날 집회를 열겠다고 신고했다가 경찰로부터 금지 통보를 받았다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr