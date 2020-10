[2020국감]서보신 현대차 사장 "코나EV 화재, 제작상 책임 인정…리콜할 것"

8일 국회 정무위 국감서 "일부 솔루션 찾았고 리콜할 계획" 밝혀

[아시아경제 김지희 기자] 서보신 현대자동차 사장이 최근 연이은 화재로 논란이 된 코나 전기차의 제작상 책임을 인정하고 리콜하겠다는 입장을 밝혔다.

서 사장은 8일 국회 정무위 국정감사에 증인으로 출석해 박용진 더불어민주당 의원이 "최근 코나 전기차 화재 관련 고객에 사과문자를 발송하고 이달 내 안내문을 보내겠다고 했다. 기술적 제작 책임을 인정하느냐"고 묻자 "인정한다"고 답했다. 이어 "완벽하지는 않지만 일부 솔루션 찾았고 리콜을 할 계획"이라고 전했다.

이날 질의에 앞서 국토교통부는 코나 전기차의 화재 원인을 시정하기 위해 현대차가 자발적으로 리콜하기로 했다고 발표했다. 리콜 대상 차량은 2017년 9월29일부터 2020년 3월13일까지 생산된 코나 전기차 2만5564대다. 자동차안전연구원의 결함조사 결과 제조 공정성 품질불량으로 양(+)극판과 음(-)극판 사이에 있는 분리막이 손상돼 내부 합선이 발생할 가능성이 있는 것으로 나타났다.

이날 박 의원은 "코나 전기차 화재가 처음 발생한 것이 언제인가", "코나 전기차 화재 관련 조사 보고서가 있느냐" 등 날선 질문을 이어갔다. 박 의원은 2018년 울산공장을 시작으로 총 12건의 코나 전기차 관련 화재가 발생했다고 지적했다. 이에 서 사장은 “당시 품질 담당이 아니었다”면서 “(울산공장 화재의 경우) 부동액이 샌 것으로 기억한다”고 말했다.

그러자 박 의원은 “당시 화재 사건을 은폐하지 않고 제작결함을 수정했다면 이후 10건이나 화재가 발생했겠느냐”며 “현대차 전기차 4종에 대한 보조금으로 1조원 이상이 나간다. 안전한 차량을 만들어 달라고 이야기했는데 관심이 없는 것이냐"고 질타했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr