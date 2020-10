8일 '2020년 쌀 예상 생산량 조사' 결과

[아시아경제 장세희 기자]올해 사상 초유의 긴 장마 영향으로 올해 쌀 생산량이 지난해보다 3%가량 줄어들 전망이다.

통계청은 8일 공개한 2020년 쌀 예상 생산량 조사 결과를 통해 올해 쌀 예상 생산량은 363만1000톤으로 지난해보다 3.0% 감소할 것으로 예측했다.

통계청은 "재배면적이 줄어든 데다 장마와 태풍 영향을 받은 탓"이라고 설명했다. 쌀 생산량은 지난 2015년 432만7000톤을 기록한 뒤 5년 연속 감소세다.

단위 재배면적당 생산량 감소가 더 큰 영향을 미쳤다. 쌀 재배면적은 72만6432ha로 지난해(72만9814ha)보다 0.5% 감소했다.

한편 통계청은 면적당 생산량이 줄어든 것에 대해 벼 낟알이 형성되는 시기(7~8월)에 긴 장마와 태풍이 영향을 미친 탓이라고 분석했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr