정부, '거리두기' 조정안 11일 발표…"추석연휴 여파 지켜봐야"(상보)

"생활방역위원회·중앙부처·지자체 등과 논의중"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 추석 특별방역기간이 끝나는 오는 11일 '사회적 거리두기' 단계 조정안을 발표한다.

손영래 중앙사고수습본부 전략기획반장은 8일 정부세종청사에서 열린 백브리핑에서 "특별방역기간 이후의 거리두기 단계 조정 관련 잠정적으로는 일요일쯤 의사 결정해서 발표할 예정"이라고 밝혔다.

손 반장은 "추석 연휴 이후의 환자 증감 양상, 감염 확산 형태, 집단감염 분포 등을 지켜보는 데 시간이 필요하다"면서 "이런 부분을 관찰하면서 논의할 예정"이라고 말했다.

구체적인 내용에 대한 질의에 그는 "생활방역위원회, 중앙부처, 관련 지방자치단체 등과도 다양한 논의를 하고 있다"면서 "이런 논의들을 모아 최종 방안을 만들 것"이라고 말했다.

정부는 최근 확진자수가 감소 추세를 보이고 있지만 집단감염 사례가 지속돼 이번주 상황을 지켜봐야 한다고 진단했다.

이날 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 "추석 연휴 여파가 이번주까지 상당히 있을 것으로 본다"면서 "추세를 예단하기는 어려워 이번 주 상황을 계속 지켜봐야 한다"고 말했다.

그는 "추석 연휴 노출이 집단감염 양상으로 나타날 지가 관건"이라며 "집단감염이 없다면 조금씩 안정화될 것"이라고 판단했다. 이어 "이주 증상이 있는 분들은 검사를 신속하게 받아 추가적인 전파가 없도록 하는 자발적인 노력이 중요하다"고 말했다.

정부는 한글날 연휴에도 방역 수칙을 지켜줄 것을 당부했다. 윤 반장은 "한글날이 포함된 연휴는 3일로 추석 연휴보다 길지 않지만 추석 특별방역기간"이라면서 "개천절 집회 때 많은 협조 통해 확산은 아직 관찰되지 않지만 한글날 연휴에도 일부 집회가 계획중인 만큼 방역당국 조치에 협조해달라"고 덧붙였다.

