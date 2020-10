CJ대한통운 "CJ로킨 매각 추진, 구체적으로 결정된 바 없어"

[아시아경제 금보령 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 183,500 전일대비 500 등락률 +0.27% 거래량 54,997 전일가 183,000 2020.10.08 11:44 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-7일CJ대한통운 "자회사 CJ로킨 매각 검토"상승세 탄 CJ대한통운, 영업익 1000억 회복 눈앞 close 은 'CJ로킨 매각 추진' 풍문 또는 보도에 대한 해명으로 "미래 경쟁력 강화를 위해 글로벌 사업 포트폴리오 일부 조정 등 다양한 전략적 방안을 검토 중이나, 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다"며 "이와 관련해 추후 구체적 사항이 결정되는 시점 또는 1개월 내에 재공시하겠다"고 8일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr