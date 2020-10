여권 앞에 무뎌진 검찰 칼끝… ‘옵티머스·라임’ 로비 수사 지연

옵티머스 로비 정황 ‘진술·증거’에도 수사 진전 없어

서울중앙지검, 대검에 보고 누락 의혹도

라임 로비 의혹 기동민 등 소환 통보

[아시아경제 최석진 기자] 검찰이 펀드 사기판매 혐의를 받은 옵티머스 자산운용의 로비 증거와 진술을 확보하고도 본격적 수사에 나서지 않았다는 의혹이 제기돼 파장이 예상된다.

특히 이 사건을 수사 중인 서울중앙지검 수사팀은 관련 진술을 조서에서 누락하거나 검찰총장에게 제대로 보고하지 않는 등 소극적으로 수사에 임하고 있다는 의혹까지 나왔다.

8일 법조계에 따르면 중앙지검 수사팀은 펀드 사기 혐의 공범으로 기소된 옵티머스 사내이사 윤모 변호사로부터 '펀드 하자 치유 관련'이라는 제목의 내부문건을 확보했다.

지난 5월10일 작성된 이 문건에는 정부와 여권 인사들이 프로젝트 수익자로 참여돼 있다는 내용과, 이들이 펀드 설정과 운영 과정에 관련돼 있다는 점 때문에 문제가 불거질 경우 게이트(권력형 비리)로 번질 가능성을 우려하는 내용까지 담겨있는 것으로 전해졌다.

또 수사팀은 압수수색 과정에서 로비 명단으로 의심되는 청와대 관계자(5명), 국회의원(5명), 여당 인사(3명), 정부 및 언론 관계자 등 20여명의 이름과 직책이 적힌 문건도 확보한 것으로 알려졌다. 물증 외에도 수사팀은 김재현 옵티머스 대표로부터 2018년 4월 전직 금융감독원 국장 윤모씨에게 2000만원을 제공했다는 진술도 확보한 것으로 전해졌다.

그러나 검찰 수사가 진전을 보지 못하고 있는 것과 관련, 여권 인사에 대한 수사에 부담을 느낀 검찰이 의지를 제대로 보이지 않는 것이란 지적이 나오고 있다.

특히 추미애 법무부 장관이 조직개편과 인사를 통해 윤석열 검찰총장의 손발을 잘라내면서, 예민한 수사 상황이 총장에게 제대로 보고되지 않거나 총장의 수사지휘가 일선 수사팀에 명확하게 전달되지 않는 게 아니냐는 의구심마저 드는 상황이다.

윤 총장은 '검언유착' 사건 수사를 놓고 이성윤 중앙지검장과 불협화음이 생겼던 지난 7월 이후 서면보고로 대체했던 주례보고를 아예 폐지하고 일선 간부들이 서면으로 주요사건 수사 상황을 대검에 보고하도록 지시한 상태다.

이와 관련 검찰 관계자는 "(옵티머스 건은) 대검 반부패부를 통해 대검에 수시로 보고하고 지휘를 받고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다.

다만 최근 언론을 통해 불거진 옵티머스 관계자의 로비 관련 진술이 윤 총장에게 보고됐는지에 대해서는 "보도된 내용이 다 사실인지, 또 수사 내용인지를 알 수 없기 때문에 확인해주기 어렵다"고 답했다.

조서 누락 의혹에 대해서는 "수사에 의미가 있고 증거능력이 필요한 사안은 조서에 다 기재하고 있는 것으로 알고 있다"고 선을 그었다.

중앙지검 조사1부가 맡아왔던 옵티머스 사건은 지난달 검찰 인사 직후 경제범죄형사부로 재배당됐다. 또 같은 검찰청 반부패수사2부 소속 검사들도 수사를 지원하고 있다.

한편 정부 관계자나 여권 인사들의 로비 의혹이 제기됐던 또 다른 자산운용사 '라임'을 수사 중인 서울남부지검은 최근 라임의 배후 '전주(錢主)' 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 로비를 받은 혐의를 받는 기동민 더불어민주당 의원 등 전현직 여권 정치인 4명에게 소환을 통보한 것으로 알려졌다.

검찰이 뒤늦게 소환조사에 나서며 수사의 모양새를 갖추고 있지만 조사 시기나 방식 등으로 미루어 볼 때 로비의 실체가 규명될지에 대해 회의적 시각도 나오고 있다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr