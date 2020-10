[골프토픽] '메이저 사냥꾼' 켑카 "더CJ컵서 복귀전"

[아시아경제 노우래 기자] ○…"더CJ컵에서 만나요."

'메이저 사냥꾼' 브룩스 켑카(미국ㆍ사진)의 미국프로골프(PGA)투어 복귀전이다. 8일(한국시간) 소셜 미디어를 통해 "다음 주 더CJ컵(총상금 975만 달러)에 출전하게 돼 기쁘다"고 발표했다. 지난 8월 윈덤챔피언십 이후 무릎 부상 때문에 나오지 못했다. "지난 2개월간 부상 치료에 전념했다"면서 "출전하는 모든 선수가 '코로나19'라는 어려운 시기에 발전하는 계기가 되면 좋겠다"고 덧붙였다.

켑카가 바로 PGA투어 통산 7승 가운데 무려 4승을 메이저에서 거둔 '빅 매치' 강자다. 최근 우승은 2019년 7월 월드골프시리즈(WGC) 페덱스세인트주드인비테이셔널이다. 2018년 한국에서 펼쳐진 더CJ컵에서 정상에 오른 짜릿한 추억이 있다. 15일부터 나흘간 미국 네바다주 라스베이거스 섀도크리크골프장에서 벌어진다. 최근 3년간 제주도에서 열렸으나 올해는 '코로나19' 때문에 미국으로 장소를 이동했다.

