국시원장, 권익위원장 찾아 "의료시스템 붕괴"

"올해 시험 보려면 내주엔 시행 여부 확정해야"

[아시아경제 문채석 기자] 이윤성 한국보건의료인국가시험원(국시원) 원장이 7일 국민권익위원회를 찾아 의대생 의사 국가고시 실기시험 응시 문제를 조속히 해결해달라고 요청했다.

의대 교수들이 지난 5일 국시 문제 해결을 요청하는 민원을 제기하고 이틀 연속 권익위를 찾은 데 이어 이번엔 국시 관리기관장까지 방문한 것이다.

이 원장은 정부서울청사에서 전현희 권익위원장을 만나 "올해 국시 추가 시험이 치러지지 않으면 한 해의 의료공백이 아닌 수년간에 걸친 의료 시스템의 연쇄적 붕괴가 예상된다"고 밝혔다.

그는 "내년에 본과 4학년들이 현재 3학년들과 함께 시험을 치르게 되면서 의료인력 수급체계 등에서 여러가지 문제가 발생할 수 있다"며 "솔로몬의 지혜를 발휘해 문제를 해결해달라"고 요구했다.

이 원장은 "올해 국시 추가 실기시험을 치르게 된다고 하면 일정상 늦어도 다음주엔 시행 여부를 확정하고 오는 20일엔 원서접수를 시작해야 시험을 제대로 치를 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "미응시자 2천700명이 추가로 실기시험을 보려면 30일 이상 걸리고 채점위원 선정 등의 준비도 해야해 국시원 입장에선 일정이 매우 촉박하다"고 했다.

이에 대해 전 위원장은 "국시 문제는 절대적으로 국민 공감대가 있어야 가능하다"며 "각계 목소리를 잘 듣고 문제 해결에 최선을 다하겠다"고 답했다.

국시 실기 시험은 이미 지난달 8일 시작돼 11월 20일까지 분산 실시 중이다. 올해 응시 대상자 3172명 중 약 86%가 의대 정원 확대 등을 반대하며 응시를 거부한 바 있다.

정부는 재응시 허용 요구에 대해 형평성, 국민 수용성 문제를 들어 불가하다는 입장을 유지하고 있다.

