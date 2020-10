CJ대한통운 "자회사 CJ로킨 매각 검토"

[아시아경제 장효원 기자] CJ대한통운 CJ대한통운 000120 | 코스피 증권정보 현재가 183,000 전일대비 4,000 등락률 +2.23% 거래량 107,720 전일가 179,000 2020.10.07 15:30 장마감 관련기사 상승세 탄 CJ대한통운, 영업익 1000억 회복 눈앞[클릭 e종목]"CJ대한통운, 택배 광폭 성장...영업익 시장 기대치 상회"[클릭 e종목]"CJ대한통운, 글로벌 사업부 실적 조기 정상화" close 은 7일 CJ로킨 매각을 검토하고 있다고 밝혔다. CJ로킨은 중국 물류 자회사다.

CJ대한통운 관계자에 따르면 중국 사업과 관련된 포트폴리오를 일부 조정하기 위해 CJ로킨의 매각을 검토하고 있다. 다만 중국 사업을 축소하는 것은 아니라고 밝혔다.

한편 CJ대한통운은 2015년 말 중국 최대 냉동물류 회사인 로킨 지분 71.4%를 4550억원에 인수해 CJ로킨을 설립했다.

