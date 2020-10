창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'도 유료 온라인 공연

[아시아경제 박병희 기자] 창작 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩(제작: CJ ENM)'이 오는 10월26일, 11월2일 2회에 걸쳐 유료 온라인 공연을 선보인다.

제작사 CJ ENM은 오는 8일 오후 2시 인터파크 티켓을 통해 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 2020년 공연 실황을 온라인으로 상영하는 뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' Live 예매를 오픈한다고 7일 전했다. Live 관람권을 비롯해 오리지널사운드트랙(OST) 앨범, 프로그램북 등 MD 상품과 결합한 패키지 상품도 선보인다.

CJ ENM측은 올 시즌 공연 당시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인해 좌석간 거리두기, 일부 회차 공연 취소 등이 이뤄지면서 아쉽게 관람 기회를 놓친 관객들의 온라인 상영 요청이 쇄도했다고 밝혔다.

CJ ENM은 이번 유료 온라인 공연을 위해 폐막 이후 별도의 무대를 만들어 공연 실황을 촬영했다. 공연의 감성과 현장감을 생생하게 담아내기 위해 Full HD 카메라 7대를 동원해 촬영을 진행했으며, 약 한달 여 간의 편집 기간을 거쳐 높은 퀄리티의 영상을 완성시킬 계획이다.

'어쩌면 해피엔딩'의 감미로운 넘버와 배우들의 대사를 담아낸 OST 앨범도 발매된다. OST 앨범에는 전문성, 전성우, 양희준, 전미도, 강혜인, 한재아, 성종완, 이선근 등 2020년 공연 배우들이 부른 넘버 39곡을 포함해 총 54트랙이 2개 CD에 수록된다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' Live 의 공연 티켓은 예매처 인터파크를 통해 온라인 관람권 2만원, 관람권과 프로그램북 패키지(회당 300개 한정) 3만원, OST 패키지(회당 500개 한정) 4만원에 구매할 수 있다. 회차별 온라인 티켓을 구매한 이들은 10월26일 오후 8시(양희준·강혜인·이선근), 11월2일 오후 8시(전성우·한재아·성종완) 각각 인터파크 티켓에서 실시간 스트리밍으로 공연을 관람할 수 있다. OST앨범, 대본집, 악보집, 프로그램북을 비롯해 비어글라스, 뱃지 등 온라인 MD 상품은 인터파크 도서몰에서도 판매될 예정이다.

'어쩌면 해피엔딩'은 2016년 초연했으며 2017년 예그린뮤지컬어워드 올해의 뮤지컬상, 음악상, 연출상, 여자 인기상을 수상하고, 2018년 한국뮤지컬어워즈 소극장뮤지컬상, 여우주연상, 프로듀서상, 연출상, 극본 작사상, 작곡상까지 6관왕 등 여러 뮤지컬 시상식을 휩쓸며 작품성과 대중성을 인정받았다. 또 올해 초 미국 애틀란타 트라이아웃 공연을 선보였고 지난 8월 일본 라이선스 공연도 성황리에 마쳤다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr