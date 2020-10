요지부동 정부·여당에…경제단체들 "기업관련 법안 저지 위해 공동대응 할 것"

[아시아경제 성기호 기자] 경제단체들이 정부·여당이 추진하는 상법·공정거래법·금융그룹감독법 등 경제제도 3법과 노동조합 및 노동관계조정법·근로자퇴직급여보장법·고용보험법·중대재해에 대한 기업 및 책임자 처벌 등에 관한 법률안 등 7개 법안 저지를 위해 공동대응에 나서기로 했다.

7일 한국경영자총협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회, 한국상장회사협의회, 산업발전포럼, 코스닥협회 등은 이날 오후 4시 서울 마포구 경총 회관에 모여 '경제단체 부회장단 간담회'를 열고 이같이 결정했다.

김용근 경총 상근부회장은 인사말을 통해 "현재 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 어려운 상황에서 유독 우리나라만 기업활동을 근본적으로 제약하는 법안이 제출됐다"며 "정기 국회 논의가 임박한 상황에서 경제단체들이 힘을 모으고, 입장 차이가 있다면 조율하고 공동대응하는 것이 필요하겠다 싶어 이런 자리를 마련했다"고 설명했다.

김 부회장은 회의 직후 기자들과 만나 "법 대응에 시기적으로 여유가 없는 상황"이라며 "저희가 적극적으로 입장을 전해야 겠다고 의견을 모았다"고 설명했다.

이들 단체는 공동대응안으로 ▲단일 의견서 국회 제출 ▲자료 및 정보 공유 ▲국회 공동 방문을 통한 의견전달 ▲공청회 및 세미나 공동 개최 등을 꼽았다.

김 부회장은 또 "오늘 회의는 그간 실무자들끼리 의논 했었던 자리의 연장선"이라며 "앞으로 전국경제인연합회와 대한상공회의소도 입장을 정리한 뒤 자연스럽게 대응에 동참할 것으로 본다"고 말했다.

이날 긴급회의에는 김용근 경총 상근부회장, 서승원 중기중앙회 상근부회장, 반원익 한국중견기업연합회 상근부회장, 정우용 한국상장회사협의회 정책부회장, 정만기 산업발전포럼 회장(한국자동차산업협회 회장), 김종선 코스닥협회 전무 등 6명이 참석했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr