궁중문화축전, 온·오프라인 병행해 세계적 축제로…

지난 5년간 250만명 찾은 궁궐 활용 축제…처음으로 가을에 열려

오프라인 열두 개, 온라인 열여덟 개 프로그램 선보여

"BTS 덕에 화제 모은 경복궁 등 세계인이 함께 즐기길~"

고즈넉한 가을 궁궐에서 다양한 문화 행사가 펼쳐진다. 문화재청 궁능유적본부는 제6회 궁중문화축전이 오는 10일부터 내달 8일까지 경복궁, 창덕궁, 창경궁, 덕수궁, 종묘에서 열린다고 7일 전했다.

지난 5년간 약 250만 명이 찾은 궁궐 활용 축제다. 처음으로 봄이 아닌 가을에 한다. 프로그램은 오프라인 열두 개, 온라인 열여덟 개. 전자는 10일~18일에 집중적으로 열린다. 공연 ‘궁중연화(11일~17일)’의 명장면을 시연하는 개막식(10일)을 비롯해 공연 ‘천상풍류(18일·이상 경회루)’, 사진전 ‘궁을 걷다, 멋을 입다’, 전시 ‘궁궐 캐릭터 공모전(이상 10일~18일 근정전회랑)’, 수문장 교대의식(상시·흥례문광장), 체험 ‘경복궁 생과방(10월 10일~11월 16일·소주방)’, 체험 ‘창덕궁 달빛기행(10일~25일·창덕궁 일대)’, 체험 ‘궁궐 속 치유, 창덕궁 약방(10일~18일·창덕궁 약방)’, 전시 ‘혼례, 힙하고 합하다(10월 10일~11월 30일·덕수궁 덕홍전)’, 무용 ‘고궁명인전(11월 5일~11월 8일·덕수궁 중화전)’, 전시 ‘창경궁, 빛이 그리는 시간(10일~25일·창경궁 춘당지)’ 등이다.

‘궁중연화’는 경회루의 아름다운 건축미와 야경을 배경으로 펼치는 가(歌), 무(舞), 악(樂) 퍼포먼스. 고전 ‘심청’에서 만남을 주목해 환상적인 분위기와 감동을 자아낸다. ‘천상풍류’는 한국의집 예술단의 판타지 공연이다. 고구려의 하늘과 별자리를 재해석해 지상과 천상의 공존을 가리킨다.

‘궁궐 속 치유, 창덕궁 약방’은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 호흡기 질환에 도움이 되는 한방향첩과 한방차 티백 제조 방법을 알려준다. ‘혼례, 힙하고 합하다’는 신여성의 혼례 복식 및 궁중 일상을 담은 영상, 사진 등을 펼친다. ‘창경궁, 빛이 그리는 시간’은 춘당지로 이어지는 아름다운 숲의 밤을 빛과 미디어 영상으로 밝힌다.

온라인 프로그램은 궁중문화축전 유튜브에서 만날 수 있다. ‘조선시대 사열의식 첩종’, ‘시간여행 그날, 효명’, ‘대한제국 외국공사 접견례’, ‘시간여행 그날, 정조-복사꽃, 생각하니 슬프다’, ‘종묘 묘현례’, ‘아티스트가 사랑한 궁’, ‘랜선 어린이 궁중문화축전’, ‘왕국에서 황제국으로!’, ‘쎈 人터뷰 Hello 황태자’ 등이다.

‘조선시대 사열의식 첩종’은 첩종을 소재로 한 단편 영화다. 첩종이란 궁궐에 있는 군사와 문무백관이 집합해 점검을 받는 궁궐 호위군 사열의식을 말한다. ‘시간여행 그날, 효명’은 효명세자의 짧고 강렬한 삶을 다룬다. 그가 창작한 정재(呈才)를 재현하고 현대 무용을 곁들여 창덕궁 후원의 아름다움을 부각한다. ‘대한제국 외국공사 접견례’는 고종이 외국공사들을 접견하고 연회를 베푸는 모습을 전문배우들이 재현한다.

‘시간여행 그날, 정조-복사꽃, 생각하니 슬프다’는 영조, 사도세자, 정조의 이야기를 그린 4부작 뮤지컬 드라마다. 창경궁 일대를 배경으로 촬영됐다. ‘종묘 묘현례’는 왕비와 세자빈이 왕실 혼례를 마치고 종묘를 알현할 때 치른 의례를 재현한 영상, ‘아티스트가 사랑한 궁’은 무형유산 다섯 팀이 궁궐 내 주요 유형유산에서 뮤직비디오로 보이는 대규모 릴레이 퍼포먼스다.

‘랜선 어린이 궁중문화축전’은 게임으로 만나는 몰입형 교육 콘텐츠다. 인기 게임 ‘마인크래프트’ 속에 조선의 한양 거리와 경복궁을 구현해 궁궐의 역사와 문화를 알기 쉽게 설명한다. ‘왕국에서 황제국으로!’는 대한제국의 탄생을 다룬 다큐멘터리, ‘쎈 人터뷰 Hello 황태자’는 토크 형식으로 진행되는 황태자와의 인터뷰 영상이다.

이번 축전에서는 ‘궁중문화축전을 집으로 배달해드립니다’도 한다. 체험형 선물과 유물 활용 프로그램으로 구성된 ‘체험 장비’를 신청자 집으로 배달해주는 양방향 소통 프로그램이다.

나명하 궁능유적본부장은 “방탄소년단(BTS)이 최근 미국 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에서 공개해 화제를 모은 경복궁 등 4대궁과 종묘를 세계인이 함께 즐길 수 있게 다양한 프로그램을 구성했다”고 설명했다. “이번 축제가 코로나19 장기화로 힘들어하는 우리 국민에게 위로와 안식이 되길 소망한다”고 했다.

