노벨 화학상 수상자 오늘(7일) 발표…현택환 교수 '유력 후보'

균일한 나노입자 합성법 연구 공로

삼성 QLED 등 산업계서 널리 쓰여

[아시아경제 임주형 기자] 스웨덴 왕립과학원 노벨위원회가 7일 오후 6시45분께 노벨 화학상 수상자를 발표하는 가운데, 후보에 오른 현택환 서울대 석좌교수의 수상 여부에 대한 관심이 모이고 있다.

앞서 매년 노벨상 각 부문 수상자를 예측하는 정보분석 서비스기업 '클래리베이트 애널리틱스'는 화학상 후보 명단에 현 교수를 포함한 바 있다. 현 교수는 국내 과학자 중 유일한 노벨상 후보로 포함됐다.

현 교수는 나노입자 분야의 세계적 석학으로, 모운지 바웬디 미국 매사추세츠 공대 교수, 크리스토퍼 머레이 펜실베니아 대학교 교수 등과 함께 물리학 생물학 및 의학 시스템의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는 나노결정 합성 연구에 기여했다.

현 교수는 20년 넘게 해당 분야를 연구하고 있는 석학으로, 특히 이번 후보 명단에 이름을 올린 것은 '나노입자를 균일하게 합성할 수 있는 표준 합성법 개발' 관련 성과가 중요 근거가 됐다.

현 교수는 실온에서 온도를 서서히 올리는 '승온법(heat-up process)'을 통해 나노입자를 균일하게 합성하는 방법을 개발했다. 이 기술은 지난 2001년 미국화학회지에 게재됐으며 현재까지 1660회 인용됐다.

또 현 교수는 승온법의 산업적 응용을 위한 원천기술을 개발하기도 했다. 균일한 나노입자의 대량 합성 방법을 지난 2004년 12월 과학 저널 '네이처 머터리얼스'에 발표했으며, 현재까지 약 3000회 인용됐다.

승온법은 현재 실험실·화학 공장 등에서 표준 나노입자 합성법으로 쓰이고 있다. 삼성 QLED(양자점발광다이오드) TV 개발의 토대가 되기도 했다.

한편 노벨위원회는 지난 5일 생리의학상을 시작으로 6일 물리학상 수상자를 발표했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr