절기상 한로(寒露)를 하루 앞두고 완연한 가을 날씨를 보인 7일 경기 시흥시 갯골생태공원을 찾은 시민들이 붉게 물들어가는 댑싸리밭에서 깊어가는 가을의 정취를 만끽하고 있다./시흥=김현민 기자 kimhyun81@

