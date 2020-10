[2020국감] "태양광이 원인" vs "박근혜 때 허가"…행안위 산사태 공방

[아시아경제 임춘한 기자] 여야는 7일 국회 행정안전위원회 행정안전부 국정감사에서 올여름 빈번했던 산사태 발생이 태양광 발전과 연관이 있다는 주장을 두고 공방을 벌였다.

국민의힘은 문재인 정부의 역점 사업인 태양광 발전으로 인한 난개발이 산사태 원인이 됐다고 지적했고, 더불어민주당은 문제가 생긴 지역의 태양광 발전 허가가 대부분 박근혜 정부 때 이뤄졌다며 맞섰다.

김용판 국민의힘 의원은 "홍수나 산사태 등 피해를 막으려면 산에 나무를 가꾸는 치산이 중요하다"며 "애써 가꾼 산림을 가차 없이 파괴하는 정책이 문재인 정부에서 등장했다. 태양광 사업이 무분별하게 남발되고 있다"고 주장했다.

김 의원은 "태양광 사업으로 총 250만그루 나무가 베어지고 여의도 면적 17배 숲이 사라졌다"면서 "이런 태양광 정책을 고수하는 게 재난관리 주무 부처 장관 입장에서 맞느냐"고 질의했다. 이에 대해 진영 행안부 장관은 "이번에 산사태 지역이 상당히 많지만, 태양광이 원인이라고 단정할 수는 없다"면서도 "원인이 됐다면 살펴보겠다"고 답했다.

진 장관은 "친환경적인 에너지 정책을 하려면 태양광을 확대해야 한다는 기본방향은 맞지 않겠냐"면서도 "다만 산림 훼손의 역기능도 있을 테고 경사지의 위험도를 측정해서 안전도 검사를 진행하도록 개선해야 한다"고 말했다.

한정애 민주당 의원은 "(김 의원이 지적한 산사태 사례와 관련) 2017년에 설치된 태양광으로 시설 허가는 박근혜 정부 때 났을 것"이라며 "대부분 이전 정부에서 허가가 나서 공사가 진행된 것이고 지금은 강도 높게 규제 관리하고 있다"고 밝혔다.

박완수 국민의힘 의원은 의사진행발언을 통해 "동료 의원 질의에 대해 평가하거나 하는 것은 적절하지 않다"고 지적했고, 한 의원은 "폄하 의도는 아니었다. 그렇게 들렸다면 죄송하다"고 사과했다. 그러면서 한 의원은 "지금 태양광 시설에 문제는 분명히 있다. 다만 언제 설치됐는지 사실관계는 명확하게 밝히는 게 맞다"고 말했다.

