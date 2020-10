박능후 "일부 의대생 사과로 국시 재응시 국민 수용도 올라가지 않을 것"

[아시아경제 서소정 기자] 박능후 보건복지부 장관은 의과대학 학생 일부의 사과로는 국민들의 의사 국가시험(국시) 추가 응시에 대한 수용도가 올라가지 않을 것이라고 밝혔다.

박 장관은 7일 국회에서 열린 보건복지위원회 국정감사에서 청와대 국민청원에 올라온 의대생 사과문 관련 신현영 더불어민주당 의원 질의에 "인터넷을 열심히 봤다. 진정성 있는 사과라고는 생각한다"면서도 "몇몇 사람의 사과로 (국민들의 국시 추가 응시 수용도가) 높아질 것 같진 않다"고 말했다.

그간 정부는 다른 국가시험과의 공정성·형평성 문제가 발생하기 때문에 국민 양해가 없다면 추가 응시 기회를 부여하기 어렵다는 입장을 밝혀왔다.

박 장관은 의대생이 시험에 응시하지 않아 발생할 의료 공백에 대해 "만일의 사태에 대비해 의료진 부족 문제는 별도로 준비를 하고 있다"며 "추정을 해보니 올해 의사자격증을 제대로 주지 않았을 경우 공공의료 부족인력이 400명 내외"라고 말했다.

박 장관은 "기존에 의료인력이 있어서 새 의사가 꼭 안 가도 되는 지역을 중심으로 인력 배치를 조정하고 레지던트, 전문 간호사들이 의료 보조진 역할로 대처할 수 있도록 하는 방안을 생각하고 있다"면서 "더 나아가 입원전담을 대폭 늘려 인턴의 역할을 대처하고자 한다"고 말했다.

