[2020국감] 인기협 국회 연구포럼 추진 놓고 여야 설전

박대출 의원 "권력과 포털 유착..청부 입법 의도"

윤영찬 의원 "국회의원은 허수아비인가" 비판

[아시아경제 이진규 기자] 한국인터넷기업협회(인기협)와 국회의원들의 연구포럼 추진을 놓고 여야 의원들 간의 설전이 벌어졌다.

'디지털경제 연구포럼(가칭)'은 21대 국회에서 디지털 경제 활성화를 위한 정책 연구를 진행할 예정이다. 해당 연구포럼은 한성숙 네이버 대표가 회장으로 있는 인기협 정책국에서 아이디어를 냈다. 윤영찬 더불어민주당 의원이 연구포럼에 동참 의지를 밝혔고, 여야 의원들도 함께 참여하기로 했다.

박대출 국민의힘 의원은 7일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 이에 대해 "권력과 포털의 유착"이라면서 "인기협 회장이 한성숙 네이버 대표이고, 실제로 이를 좌지우지하고 있다"고 비판했다.

박 의원은 "국회의원 연구단체를 인기협이라는 과학기술정보통신부 산하 단체가 추진했다"면서 "이는 청부 입법을 하겠다는 의도로 볼 수 있고, 동료 의원들은 네이버가 주도하는 것조차 모른 채 동료 의원의 요청을 받아 참여하고 있다"고 주장했다.

그는 또 "이런 상황에서 이해진 네이버 글로벌투자책임자(GIO)의 국감 증인 채택도 안 되고 있다"면서 "네이버와 카카오 총수에 대해 증인 채택 요청했다가 무산됐는데, 이 GIO는 반드시 참석시켜 네이버의 국회 농단을 살펴봐야 한다"고 강조했다.

이에 네이버 부사장 출신인 윤 의원은 "국회의원들이 외부 협회와 함께 만든 연구단체는 수없이 많다"면서 "박 의원의 발언은 이 연구단체들을 모두 매도한 것이고, 연구단체들에 사과해야 한다"고 비판했다.

윤 의원은 또 "민간기업이 여야 의원들을 휘둘러 연구포럼을 만들고 국회를 접수하려고 했다는 것이 말이 되냐"면서 "국회의원들은 허수아비인가"라고 목소리를 높였다. 그는 이어 "동료 의원들을 매도하는 것에 개탄을 금치 못한다"고 덧붙였다.

조승래 더불어민주당 의원 역시 "의원들과 외부 협회와 만드는 연구단체가 무수히 많다"면서 "동료 의원을 폄하하는 것은 매우 적절치 않다"고 동조했다.

이진규 기자 jkme@asiae.co.kr