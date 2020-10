美 국방부장관-日 방위상 전화회담..."北·中 도발 대응 강화할 것"

日 방위상 취임 이후 첫 전화회담

北 탄도미사일, 中 해양진출 대응 강화

쿼드 회의서 나온 '해양안전보장'도 거론

[아시아경제 이현우 기자] 기시 노부오 일본 방위상이 취임 이후 처음으로 마크 에스퍼 미 국방부장관과 전화로 회담해 북한의 탄도미사일 문제와 중국의 해양진출 문제 등 인도ㆍ태평양 정세에 대해 1시간 가량 논의했다. 전날 도쿄에서 열린 쿼드(Quad·미국·인도·일본·호주 등 4개국 비공식 안보회의체) 회의에서 논의됐던 해양안전보장 협력 등도 거론됐던 것으로 알려졌다.

NHK 등 일본 현지 언론과 미 국방부에 따르면 7일 기시 방위상은 에스퍼 장관과 취임 후 처음으로 전화회담을 가졌다. 이 회담에서 기시 방위상은 에스퍼장관과 북한의 탄도미사일 발사능력 향상과 도발, 중국이 동중국해와 남중국해에서 해양진출활동을 강화하는 상황에서 지역 안정을 위해 미일동맹을 강화, 공동 대응하기로 의견을 모은 것으로 알려졌다. 양측은 애초 30분간의 전화 회담을 예정했지만, 1시간 가량 통화가 이어졌다.

이날 전화회담에서는 전날 일본 도쿄에서 미국과 일본, 호주, 인도 4개국의 외교부장관이 참석한 비공식 안보회의체인 쿼드 회의에서 논의했던 해양안전보장 협력도 이날 전화 회담에서 거론됐다. 이와함께 기시 방위상은 일본 정부가 북한의 탄도미사일을 요격할 목적으로 도입을 시도했던 방어 체계인 '이지스 어쇼어'의 배치 계획을 취소한 대신, 호위함 등을 이용해 해상에 요격체제를 구축할 대안을 추진하고 있으며 연말까지 정책방향을 결정할 것이라고 에스퍼 장관에게 설명한 것으로 알려졌다.

기시 방위상은 회담 직후 가진 기자회견에서 "매우 의미있는 회담이었다. 미일 동맹을 더욱 강화를 위해 향후 신뢰 관계를 구축해 나가겠다"며 "일본과 미국, 호주, 인도 4개국 외교부장관 회의가 열린 것을 바탕으로 가까운 시일 내 4개국 국방부장관 회의의도 개최할 것"이라 밝혔다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr