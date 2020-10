[2020국정감사]유기동물, 5년 사이 67% 증가…동물보호센터는 오히려 줄어

2014년 8만1147마리→지난해 13만5791마리

지난해 경기도 최다 발생, 경남-경북-충남-전남 순

어기구 의원 "유기동물 보호 사회적 공감대 확산 필요"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 유기동물이 최근 5년 사이 67% 증가하는 반면, 동물보호센터는 오히려 감소하고 있는 것으로 나타났다.

국회 농림축산식품해양수산위원회 어기구 더불어민주당 의원은 7일 국회에서 열린 농림축산식품부 국정감사에서 이 같이 지적했다. 어 의원에 따르면 유기동물은 2014년 8만1147마리, 2015년 8만2082마리, 2016년 8만9732마리로 급증했다가 2017년 10만2593마리로 10만마리를 넘었다. 이어 2018년 12만1077마리, 2019년 13만5791마리가 발생하는 등 매년 증가하고 있다. 최근 들어 5년 사이 67%가 넘게 급증한 것이다.

지역별로는 지난해 경기도가 2만8212마리로 가장 많은 유기동물이 발생했고, 뒤이어 경남 1만4174마리, 경북 9153마리, 충남 8745마리, 전남 8579마리 등이 뒤를 이었다.

유기동물이 매년 폭증하고 있는 반면, 유기동물을 보호해야 할 동물보호센터는 오히려 감소하고 있다. 지난해 전국에 설치된 동물보호센터는 총 284개소로, 2015년 307개소, 2018년 298개소 등에 비해 줄었다. 지난해 농식품부가 지원하는 시·군직영 동물보호센터는 39개소에 불과했다.

어기구 의원은 "유기동물 보호에 대한 사회적 공감대가 확산되고 있다"면서 "동물보호센터 확대를 위해서는 모범사례 발굴을 통해 센터에 대한 인식 개선이 동반돼야 한다"고 강조했다.

