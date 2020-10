LG전자, 이시간 주가 +1.8%.... 최근 5일 개인 81만 3150주 순매도

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 1,400 등락률 +1.48% 거래량 988,136 전일가 94,400 2020.10.07 13:40 장중(20분지연) 관련기사 5G통신 일냈다!! 인도에 통신부품 공장 준공!![2020국감]산업부, 이르면 2022년 석탄총량제 도입(종합)‘집콕’ 덕 본 LG전자… 10만원 눈앞 close 는 7일 오후 1시 31분 현재 전일보다 1.8% 오른 9만 6100원에 거래되고 있다. 거래량은 96만 2381주로 전일 거래량 대비 35.37% 수준이다. LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 95,800 전일대비 1,400 등락률 +1.48% 거래량 988,136 전일가 94,400 2020.10.07 13:40 장중(20분지연) 관련기사 5G통신 일냈다!! 인도에 통신부품 공장 준공!![2020국감]산업부, 이르면 2022년 석탄총량제 도입(종합)‘집콕’ 덕 본 LG전자… 10만원 눈앞 close 는 글로벌 가전 및 정보통신기기 제조업체로 알려져 있다.

10월 6일 하나금융투자의 김록호,김정현 연구원은 ' 20년 3분기 단기 실적이 양호하고, VS사업부의 흑자전환 시기가 임박한 현재 시점이 주가를 매수하기에 적절한 시기라고 판단함. 미래 먹거리를 제공하는 VS사업부의 이익 기여에 따라 LG전자의 밸류에이션 할인 요소가 제거될 것으로 기대됨.'이라며 LG전자의 목표가를 12만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG전자를 81만 3150주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 80만 3491주 순매수, 9413주 순매수 했다.

