수출입銀-조달청, 수출중소기업 해외진출 활성화 MOU 체결

조달청이 우수 조달기업 정보 공유하면 수은이 금융ㆍ비금융서비스 제공

수은의 '수출초기기업 지원 프로그램'과 조달청의 'G-PASS 지원사업' 연계

[아시아경제 조강욱 기자] 한국수출입은행은 7일 조달청과 '수출중소기업의 해외진출 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 기술력은 우수하지만 자금력 부족으로 해외진출에 어려움을 겪고 있는 수출중소기업을 지원하기 위해 마련됐다.

수은과 조달청은 각각 '수출초기기업 지원 프로그램'과 '해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS) 지원사업'을 통해 중소기업의 해외진출을 적극 지원하고 있다.

이번 업무협약을 계기로 수은은 조달청이 지정한 '해외조달시장 진출 유망기업(G-PASS 기업)' 790개사에 대한 우선심사, 금리우대 등 금융 지원을 확대하고, 국제계약 법률자문 등 비금융서비스도 제공할 계획이다.

조달청도 G-PASS 기업 풀(pool)을 활용해 수은에 우수 조달기업 정보를 제공하고, 국내외 조달 네트워크를 활용하여 중소기업의 해외조달시장 진출 지원을 한층 강화할 방침이다.

특히 두 기관은 대외경제협력기금(EDCF) 사업 관련 정보를 공유해 국내 중소기업의 해외조달시장 진출 확대를 측면 지원할 예정이다.

방문규 수은 행장은 이날 업무협약서에 서명한 뒤 "수은과 조달청의 역량과 경험이 합쳐지면 향후 중소기업의 해외진출길이 더욱 넓어질 것으로 기대한다"면서 "수은은 자체 수출시장 개척이 어려운 수출초기기업에 대한 지원을 확대해 나가는 등 중소기업의 글로벌시장 진출에 더욱 박차를 가하겠다"고 말했다.

정무경 조달청장도 같은 자리에서 "수은과의 업무협약이 해외진출에 어려움을 겪고 있는 중소기업들에게 큰 도움이 될 것으로 기대된다"면서 "EDCF 사업을 통한 현지 조달시장 진출 지원도 강화하여 우리기업의 해외조달시장 진출 경로를 다양화하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr