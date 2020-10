2분기 정부 37.9조 순자금조달…역대 최대 경신

가계 여윳돈은 64조…역대 최대치 근접

정부 재난지원금 지급 등으로 가계소득 증가

코로나19 여파에 소비는 위축

[아시아경제 김은별 기자] 올해 2분기 정부의 순자금조달 규모가 지난 1분기에 이어 역대 최대치를 경신했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 적극적으로 대응하면서 정부지출은 늘고, 수입은 둔화한 탓이다.

7일 한국은행이 발표한 '2분기 중 자금순환동향'에 따르면 2분기 정부의 순자금조달 규모는 37조9000억원으로 전년동기(2000억원) 대비 크게 늘었다. 정부의 순자금조달 규모는 지난 1분기 26조5000억원을 기록하며 역대 최대를 기록했으나, 2분기에 더 늘었다.

정부의 자금운용 규모는 10조3000억원으로 전년동기(13조6000억원) 대비 축소된 반면, 자금조달 규모는 같은기간 13조7000억원에서 48조1000억원으로 확대됐다.

정규채 한은 경제통계국 팀장은 "금융기관 예치금과 지분증권 및 투자펀드에 대한 운용 규모가 전년동기보다 축소된 반면, 국채 순발행 규모가 전년동기보다 확대됐다"고 설명했다.

가계의 여윳돈은 전년동기대비 3배 가까이 늘었다. 가계 및 비영리단체의 2분기 순자금운용 규모는 64조원으로, 지난해 2분기(24조원) 대비 늘었다. 앞서 가계 및 비영리단체의 순자금운용 규모는 지난 1분기 66조8000억원으로 역대 최대를 기록한 바 있다.

긴급재난지원금 등을 정부로부터 지원받으면서 가계소득이 늘어난 반면 신규주택투자는 둔화하고, 코로나19로 소비는 위축되며 가계의 여윳돈이 늘어난 것이다. 통계청에 따르면 지난해 2분기 403만8000원이던 월평균 가계처분가능소득은 올해 2분기 430만1000원으로 늘었다.

정 팀장은 "자금운용은 금융기관 예치금과 지분증권 및 투자펀드가 전년동기대비 큰 폭 확대되며 44조6000억원에서 110조1000억원으로 늘었다"고 설명했다. 자금조달의 경우 금융기관 차입규모가 늘며 같은기간 20조7000억원에서 46조1000억원으로 확대됐다.

2분기 비금융법인(일반기업)의 순자금조달 규모는 29조1000억원으로 전년 15조3000억원보다 크게 확대됐다. 2009년 1분기(34조8000억원) 이후 11년래 최대다. 기업들의 수익성이 악화하며 코로나19에 대응한 유동성 확보 결과로 분석된다.

정 팀장은 "순자금조달 규모는 기업 수익 둔화, 운전자금 수요 확대, 설비투자 및 지식재산생산물투자 증가 등에 따라 전년동기대비 확대됐다"고 전했다.

한편 6월 말 현재 국내 비금융부문의 금융자산은 전분기 말 대비 450조8000억원 증가한 8970조9000억원을 기록했다. 금융부채는 177조4000억원 증가한 5986조4000억원이었다. 국내 비금융부문의 순금융자산은 2984조5000억원으로 전분기말보다 273조4000억원 증가했으며, 금융자산/금융부채 배율은 1.50배였다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr