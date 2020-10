10월엔 등산 사고·농기계 사고 주의하세요!

행안부, 중점관리 재난안전사고 유형 선정

[아시아경제 조인경 기자] 행정안전부가 10월에 중점 관리할 재난안전사고 유형으로 등산 사고와 농기계 사고를 선정하고, 피해 예방을 위해 국민들이 각별히 주의해 줄 것을 7일 요청했다.

중점관리 재난안전사고 유형은 통계에 따라 발생 빈도 및 과거 사례, 뉴스와 사회관계망서비스(SNS) 등에 나타난 국민의 관심도를 고려해 선정한다. 행안부는 이를 관계부처 및 지방자치단체와 공유해 적극적인 예방대책으로 이어지게 하고 있다.

10월은 야외활동하기 좋은 날씨와 함께 단풍이 곱게 물드는 시기로 입산객이 늘어나고 이에 따라 등산사고도 많아진다.

지난 2014년부터 2018년까지 5년간 전국에서 발생한 등산사고는 총 3만6718건으로 이로 인해 사망·실종 875명, 부상 2만7387명 등 총 2만8262명의 인명피해가 발생했다. 특히 이 가운데 10월에 발생한 등산사고는 전체의 13.2%(4845건)으로 연중 가장 많은 사고와 인명피해가 발생한 것으로 집계됐다.

사고 원인별로는 실족과 추락이 33.2%(1만2207건)로 가장 많았고, 이어 조난 18.0%(6623건), 입산통제구역 및 위험지역 출입, 음주 등 안전수칙 불이행이 15.6%(5709건), 개인질환 11.3%(4135건) 등의 순이었다.

행안부 관계자는 "가을철엔 아침·저녁으로 일교차가 커지고 등산로에 이슬이나 서리가 내려 자칫 미끄러지기 쉬운 만큼 낙엽 위나 바위를 지날 때는 각별히 주의해야 한다"며 "산행 시작 전 가벼운 몸 풀기와 스트레칭으로 시작하고, 하산할 때까지 신체에 무리가 가지 않을 정도의 일정한 속도를 유지해야 한다"고 조언했다.

한편, 10월은 본격적인 가을걷이 시기로 농기계 사용이 늘면서 사고 발생 위험도 높아진다.

2014~2018년 발생한 농기계 사고는 총 6981건으로, 이로 인해 492명이 사망하고 6003명이 다쳤다. 이 중 10월에 발생한 사고가 전체의 11.9%(834건)를 차지한다.

또 사고 농기계별로는 경운기가 전체의 절반(50.0%)으로 가장 많았고, 이어 트렉터(14.2%)와 예초기(9.2%), 관리기(7.8%) 등에서 발생했다.

사고는 운전 부주의(교통사고, 전도, 추락 등)가 54.0%(3769명)로 가장 많았고 안전수칙 불이행(과적·과속 등)이 20.7%(1447건), 정비 불량 8.9%(618건) 등이었다.

농기계로 도로를 다닐 때는 교통 사고에도 주의해야 하는데, 특히 요즘처럼 낮의 길이가 짧아지는 시기에는 저녁 시간대 교통사고 위험이 높아지는 만큼 기계 야광 반사판이나 등화 장치를 달고, 이물질로 가려지지 않도록 관리해야 한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr