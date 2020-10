보성군, 임신부 건강관리비 20만 원 지원

[보성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 보성군은 코로나19 고위험 감염 취약계층인 임신부의 건강한 출산을 돕기 위해 임신부 1인당 20만 원의 건강관리비를 지원한다고 7일 밝혔다.

전라남도 제2차 긴급민생지원대책으로 시행되는 이번 지원금은 지난 9월 24일 기준 보성군 관내 거주 임신부를 대상으로 시행되며, 보건소로 방문하거나 우편, 팩스, e-mail로 본인 또는 배우자가 신청할 수 있다.

지급은 자격 확인 후 오는 14일과 22일 두 차례에 나눠 진행될 예정이다. 보건소 등록 임신부는 이번 달 6일부터 8일 사이 신청서만 제출하면 되고, 미등록 임신부는 12일부터 16까지 관련 서류를 첨부해 신청하면 된다.

임신부 건강관리비는 아동 특별 돌봄지원금(미취학 아동 정부지원금)과 중복 지원이 불가하다.

군 관계자는 “이번 지원금이 코로나 장기화로 건강관리에 어려움을 겪고 있을 임신부에게 도움이 되길 바라며, 신청 기간 마감 후에는 신청이 불가능하니 반드시 기한 내에 신청해 주시기 바란다”고 당부했다.

