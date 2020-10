7일 정식 개장한 경기도 안성시 스타필드 안성을 찾은 시민들이 입장을 위해 줄을 서 있다. 스타필드 안성은 지하 2층, 지상 3층 건물에 주차 5000대 규모로 연면적이 24만㎡에 달한다. 인근에 있는 시흥 신세계 프리미엄 아울렛(9만7265㎡), 여주 신세계 프리미엄 아울렛(10만6333㎡), 이천 롯데프리미엄아울렛(21만1300㎡) 등에 비해 월등히 크다./안성=김현민 기자 kimhyun81@

