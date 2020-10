리치앤코, 비대면 보험상담 매니저 공개 모집

[아시아경제 오현길 기자] 법인보험대리점 리치앤코가 비대면 보험 상담 전문가 '리치매니저'를 모집한다고 7일 밝혔다.

리치앤코에는 현재 900여명의 매니저가 근무, 연간 20만 건 이상 보험 계약 체결을 진행하고 있다.

리치앤코는 고경력 보험 전문가 위주로 리치매니저 수시 채용을 진행했지만, 비대면 시대 급증하는 상담 건수에 빠르게 발맞추기 위해 처음으로 공개 모집을 진행한다고 설명했다.

보험 설계사 자격증이나 경험이 없어도 지원 가능하다. 리치앤코는 무경력자를 위한 전담 교육팀을 운영하며 상품 비교와 보장 분석, 상담 기술 등을 전달할 예정이다. 손해보험보험, 생명보험, 제3보험 자격 취득을 위한 전문 지식도 함께 갖추게 된다.

지원자의 안전을 위해 면접은 그룹 단위 전형이 아니라 개인별 면접으로 이뤄질 계획이다.

리치앤코 관계자는 "비대면 상담의 급증으로 보험 분석, 상담 부문 전문가 수요가 증가하고 있다"며 "압도적인 비대면 보험 상담 자산을 보유한 리치앤코와 함께 보험 전문가로 성장하길 바란다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr