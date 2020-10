교원그룹, '웰스 듀얼 살균수기' 출시

조리수·세척수 전용 출수구

용도 따른 맞춤 사용

[아시아경제 김대섭 기자] 교원그룹은 건강가전 종합 브랜드 웰스를 통해 '듀얼 살균수기'를 출시했다고 7일 밝혔다.

이번 신제품은 조리수와 세척수 전용 출수구를 구분해 용도에 따른 맞춤 사용이 가능한 것이 특징이다. 또 정수된 물을 전기분해하는 살균 시스템을 적용했다.

인체에 무해한 세척수를 통해 대장균, 황색포도상구균, 녹농균, 시겔라균을 99.99% 제거할 수 있다는 게 회사의 설명이다.

웰스 듀얼 살균수기는 싱크볼에 설치 가능하다. 제품 렌털 시 정기적인 관리와 함께 살균 시스템 전극 모듈 교체 등의 서비스가 제공된다.

교원그룹 웰스 관계자는 "생활 속 위생과 건강에 대한 걱정이 큰 고객들을 위한 맞춤형 제품을 선보이게 됐다"며 "웰스 듀얼 살균수기는 한국화학융합시험연구원과 한국건설생활환경시험연구원을 통해 세척수 살균 성능과 안전성에 대한 인증을 받았다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr