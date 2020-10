우리카드 "스마트앱 이용하고 교촌치킨 받으세요"

스마트앱 푸시 동의 시 추첨 통해 교촌치킨 세트, 스타벅스 아메리카노 증정

우리·쿠팡페이 이용 시 각각 GS25 모바일상품권, 2000원 캐시백 제공

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 스마트 애플리케이션·간편결제를 이용하는 고객을 위해 이벤트를 진행 중이라고 7일 밝혔다.

스마트앱 이벤트는 이달 말까지 진행된다. 응모 후 스마트앱 푸시 동의를 한 우리카드(법인·기프트카드제외) 고객을 대상으로, 추첨을 통해 교촌치킨 허니오리웨지감자세트(100명), 스타벅스 아메리카노(900명)을 증정한다. 스마트앱 신규 회원은 1회의 추가 당첨 기회가 제공된다.

우리페이를 포함한 간편결제 이벤트도 진행된다. 오프라인 가맹점에서 건당 5000원 이상 결제하는 우리페이 첫 결제 고객은 선착순으로 GS25 5000원 모바일상품권을 받을 수 있다. 이달 21일부터 말일까지 쿠팡페이로 1만원 이상 이용하면 2000원 캐시백도 받을 수있다.

내달 말까지 '간편결제 빠른등록 서비스'를 신청하고 이벤트에 응모 후 우리페이·페이북·삼성페이·카카오페이·페이코에서 1만원 이상 이용 시 2000원 할인도 받을 수 있다. 해당 서비스는 실물 카드를 수령하기 전, 간편결제 앱에 사전등록한 카드로 온오프라인 가맹점 결제 기능을 제공한다.

