가성비 끝판왕 '갤럭시핏2' 온다

갤럭시핏2 8일 출시…가격 4만9500원

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 한번 충전하면 최대 21일까지 사용할 수 있는 스마트밴드 '갤럭시핏2(사진)'를 8일 출시한다.

화면 크기는 1.1인치로 전작(0.95인치)보다 커졌고, 수면 단계를 측정해 얼마나 효율적으로 잤는지를 알려준다. 스트레스 지수 측정도 가능하다. 손 씻는 시간을 측정해 제대로 씻도록 안내하고 칼로리 소모량이나 심박수, 이동거리, 운동 기록, 수면 패턴 측정 기능도 제공한다. 운동에 특화된 스마트밴드로 걷기나 달리기, 수영, 필라테스 등 90가지 운동을 기록할 수 있다. 메시지 확인ㆍ답장도 가능하다. 가격은 4만9500원이다.

스마트밴드는 스마트워치의 10분의 1 가격에 건강ㆍ운동 측정 기능을 제공한다는 장점이 있어서 수요가 늘어날 것으로 삼성전자는 기대하고 있다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 운동이나 건강에 관심이 많아지면서 웨어러블(착용 가능한) 기기시장이 성장하는 것도 호재로 작용한다.

스트래티지애널리틱스에 따르면 올해 2분기 글로벌 웨어러블 기기시장 점유율은 화웨이(21%)에 이어 샤오미(17%), 애플(17%), 삼성(3.8%)의 순으로 나타났다. 시장조사기관 IDC는 스마트밴드시장 규모가 6770만대에서 2024년 7440만대로 성장할 것이라고 분석했다. 스마트워치를 포함한 전체 웨어러블 기기시장 규모는 올해 3억9610만대에서 2024년 6억3170만대로 연평균 12.4%씩 성장할 것으로 전망된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr