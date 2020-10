코스피·코스닥 모두 소폭 하락출발

상승폭 컸던 종목 위주 매물 출회 영향

[아시아경제 이민우 기자] 코스피와 코스닥 시장 모두 소폭 하락하며 출발했다. 그동안 상승폭이 컸던 종목군 위주로 매물이 출회됐기 때문으로 풀이된다.

7일 코스피 지수는 전날보다 0.64%(15.08포인트) 떨어진 2350.82로 출발했다. 오전 9시18분 기준 낙폭을 조금 좁힌 2353.44를 기록했다.

투자주체별로는 외국인들의 매도세가 강세를 보이고 있다. 외국인들은 397억원을 순매도한 반면 개인과 기관은 각각 291억원, 109억원을 순매수했다.

대부분의 업종이 하락세다. 철강·금속 업종의 하락폭이 0.98%로 가장 컸다. 이어 운수장비(-0.87%), 섬유·의복(-0.73%), 증권(-0.68%) 등의 순이었다. 반면 기계(0.54%), 의약품(0.49%), 종이·목재(0.16%) 등은 올랐다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 떨어졌다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 301,500 전일대비 3,500 등락률 -1.15% 거래량 128,246 전일가 305,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 네이버, 고대안암병원 정밀의료병원정보시스템 연내 오픈코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라네이버, 공정위 과징금에 "타업체 배제하지 않아...법원서 다툴 것" close 의 낙폭이 1.3%로 가장 컸다. 이어 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 433,000 전일대비 3,500 등락률 -0.80% 거래량 41,618 전일가 436,500 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "삼성SDI, 중대형 전지 수익성 개선 전망…목표가 8%↑"LG화학, 1~8월 전기차 배터리 점유율 1위로 올라서추석 후 증시는…박스피 장세 뒤 '찬란한 가을' 올까 close (-1.2%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 180,500 전일대비 2,000 등락률 -1.10% 거래량 371,578 전일가 182,500 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 최근 5일 개인 43만 7113주 순매도... 주가 18만 500원(-1.1%)코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라경총-이낙연, '기업규제 3법' 개정안 면담 무슨 이야기 나왔나 close (-1.1%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 1,500 등락률 -0.39% 거래량 110,949 전일가 381,500 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감카카오, 이시간 주가 +1.23%.... 최근 5일 외국인 15만 8871주 순매도 close (-1.0%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 676,000 전일대비 2,000 등락률 +0.30% 거래량 75,181 전일가 674,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 “아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라LG화학, 최근 5일 외국인 37만 4027주 순매수... 주가 65만 7000원(+0.46%) close (-0.7%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,700 전일대비 300 등락률 -0.51% 거래량 2,985,337 전일가 59,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라경총-이낙연, '기업규제 3법' 개정안 면담 무슨 이야기 나왔나손경식 회장 "기업규제 3법 '3%룰' 상당한 조정 있을 것"(종합) close (-0.5%) 등의 순이었다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 718,000 전일대비 6,000 등락률 +0.84% 거래량 33,792 전일가 712,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 82,700 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 364,865 전일가 83,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close 는 각각 1.1%, 0.1% 올랐다. LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,500,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,352 전일가 1,500,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 LG생활건강, 온라인 전용 '글린트 바이 비디보브' 론칭코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름[클릭 e종목]"LG생활건강, 실적 전망 코로나에도 '맑음'...목표가 6% ↑" close 은 보합을 보였다.

코스닥 지수도 전날보다 0.68%(5.78포인트) 하락한 856.70으로 개장했다. 이후 오전 9시18분 기준 860.33까지 반등했다.

개인과 기관의 매도세가 지수 하락을 이끈 것으로 보인다. 외국인은 1108억원을 순매수한 반면 개인과 기관은 각각 943억원, 216억원을 순매도했다.

하락한 업종이 다수였다. 기타제조업종의 하락 폭이 0.60%로 가장 컸다. 이어 종이·목재(-0.57%), 반도체(-0.47%), 일반전기전자(-0.42%) 등의 순이었다. 반면 운송(1.47%), 섬유의류(1.12%), 금속(1.00%) 등은 올랐다.

시총 상위 종목들 대부분이 하락세다. 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 149,700 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 149,700 2020.10.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라거래소, 코스닥 기술특례상장 100개사 돌파코스피·코스닥, 오후 들어서도 오름세 지속 close 의 하락 폭이 1.9%로 가장 컸다. 이어 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 183,200 전일대비 3,100 등락률 -1.66% 거래량 26,570 전일가 186,300 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라거래소, 코스닥 기술특례상장 100개사 돌파코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (-1.8%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,300 전일대비 900 등락률 -0.90% 거래량 138,371 전일가 100,200 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 2.07%코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close (-1.7%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 78,600 전일대비 600 등락률 +0.77% 거래량 123,332 전일가 78,000 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름코스피·코스닥, 1% 이상 오르며 4거래일 연속 상승 마감1%가까이 급락한 코스피…2400 무너져 close (-1.2%) 등의 순이었다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 283,400 전일대비 7,300 등락률 +2.64% 거래량 222,212 전일가 276,100 2020.10.07 09:32 장중(20분지연) 관련기사 코스피 소폭 상승에 2360선 마감…코스닥도 동반으로 올라씨젠, 최근 5일 개인 26만 294주 순매도... 주가 27만 8900원(-0.32%)코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름 close 과 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 54,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 54,300 2020.10.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 카카오게임즈, 주가 5만 5000원.. 전일대비 1.48%코스피·코스닥, 장 초반 동반 오름세… 5거래일 연속 상승 흐름‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 모두 0.7%씩 올랐다.

서상영 키움증권 연구원은 "우리나라 증시는 그동안 상승폭이 컸던 종목군 위주로 매물이 출회되며 하락 출발할 것"이라며 "이 후 옵션 만기일을 앞두고 있어 외국인의 선물 동향에 따라 지수 방향성이 결정될 것"이라고 전망했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr