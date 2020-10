KT샵 오늘 '5시 핫딜' 이벤트 진행

[아시아경제 구채은 기자] KT가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인한 코로나 블루를 극복하기 위해 공식 온라인몰 KT샵에서 ‘스페셜딜’ 이벤트를 연다.

7일 KT에 따르면 스페셜딜은 KT샵에서 매주 화요일·목요일 2회 진행되는 특별한 혜택인 ‘5시 핫딜’의 연장선상에서 진행되는 이벤트다. 오늘(7일) 오후 5시부터 7시까지 진행되는 이번 스페셜딜에서는 ‘펫팸족’과 ‘홈트레이닝족’ 증가 추세에 맞춘 경품을 제공한다. 에어샤워와 드라이 기능이 포함된 ‘쿠쿠 펫드라이룸’(1명)과 유산소 운동과 근력 운동을 병행할 수 있는 홈트레이닝 기기 ‘이고진 스탭퍼’(10명)를 제공한다.

또 가족과 함께 즐길 수 있는 ‘BHC 뿌링클 + 콜라 1.25L 세트’(100명)도 제공한다. 참여를 원하는 고객은 세 가지 경품 중 하나를 선택해 응모할 수 있다. 추첨을 통해 총 111명의 고객이 ‘0원’에 구매할 수 있다. 스페셜딜은 KT샵 이벤트 페이지에 접속해 응모할 수 있다. 이용 중인 통신사와 관계없이 KT닷컴 ID만 있으면 누구나 참여할 수 있다. KT는 2주 뒤인 21일에 진행하는 스페셜딜에서는 ‘캠핑족’과 ‘미취학 아동’을 위한 스페셜 아이템을 제공할 계획이다.

김혜주 KT AI/DX BDO Group 상무는 “KT샵 스페셜딜 이벤트가 댁내에서 머무는 시간이 늘어난 고객들의 우울함을 해소하는데 조금이나마 도움이 될 수 있길 바란다”며 “KT는 앞으로도 고객의 삶에 도움이 되는 혜택을 지속 선보이겠다”고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr