부정선거 논란 키르키즈스탄…'선거결과 무효화'에도 정국혼란

선관위, 총선 결과 무효화

야권인사로 총리 교체하는 등 정국 안정화 시도

시위대, 소론바이 제엔베코프 대통령 퇴진 요구

[아시아경제 나주석 기자] 키르기스스탄 중앙선거위원회가 부정선거 논란이 벌어졌던 총선 결과를 무효화했다. 정부기관 등을 점거하며 재선거를 요구한 시위대는 총선 무효화를 넘어 소론바이 제엔베코프 대통령의 퇴진을 요구하고 있어, 정치적 혼란인 더욱 가중되는 양상이다.

6일(현지시간) 키르기스스탄 중앙선관위는 4일 치러진 총선에서 대규모 선거법 위반이 있었다며, 총선 결과를 무효화했다.

키르기스스탄 선관위는 2주 내 재선거 일정을 확정할 계획이다.

키르기스스탄에서는 여당이 압승을 거둔 총선 결과가 발표된 뒤, 부정선거를 규탄하는 시위가 전국적으로 벌어졌다. 시위대는 의회 의사당은 물론 내무부 등 정부 청사까지 점거하는 등 격렬한 양상을 보였다. 시위대는 정부 문서들을 거리로 꺼내, 소각하는 등 혼란스러운 양상을 보였다.

부정선거 규탄 시위 과정에서 1명이 목숨을 잃고, 600명이 다쳤다.

쿠바르벡 보로노프 총리가 사임함에 따라 야권 인사인 사디르 자파로프가 총리 대행으로 임명됐다. 야권은 현 의회가 과도정부를 구성한 뒤, 총선을 다시 치르기로 했다. 시위대가 의회를 점거한 탓에 야권조차도 정국 수습을 위한 회의를 호텔에서 열어야 했다.

선거 결과가 무효화되고 야권이 나서서 정국 수습책을 내놓고 있지만, 정국 혼란은 가중되는 모양새다. 시위대는 제엔베코프 대통령의 퇴진을 요구하고 있다. 아울러 시위대는 국가보안위원회(KGB) 산하 구치소에서 알마즈멕 아탐바예프 전 대통령을 석방하기도 했다. 아탐바예프 전 대통령은 "범죄 정부를 타도해야 한다"고 주장했던 인물이다.

제엔베코프 대통령의 시위대를 "정치적 세력이 불법적으로 국가 권력을 탈취하려고 시도하는 것"이라고 비판했다. 그는 "모든 정치세력이 지지자를 진정시키고, 시위대가 지금 모여 있는 것으로 물러날 수 있도록 설득해 달라고 요청한다"고 밝히기도 했다.

워싱턴포스트(WP)는 키르키즈스탄에서는 앞서 2005년과 2010년 반정부 시위대가 대통령령을 교체한 적이 있다고 소개했다. 전문가들은 키르키즈스탄에서 벌어진 반정부 시위와 관련해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 정부 대응과 남북 간 지역 격차 등이 정치적 불만으로 쌓였다"면서 "총선 과정에서 매표 행위 등이 성행하면서 시위대가 반정부 시위를 촉발시켰다"고 분석했다.

