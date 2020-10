토요타·렉서스, 컨슈머인사이트 수입차 만족도 2개 부문 '1위'

토요타, 판매서비스·초기품질 만족도 1위

[아시아경제 김지희 기자] 한국토요타자동차는 2020 컨슈머인사이트 자동차기획조사 결과 수입차부문에서 토요타가 판매서비스 만족도(SSI), 초기품질 만족도(TGW-i) 등 2개 부문에서 1위를 차지했다고 7일 밝혔다. 렉서스는 AS서비스 만족도(CSI)와 내구품질 만족도(TGW-d)에서 1위에 올랐다.

토요타와 렉서스 모두 해당 항목에서 2년 연속 1위다. 이밖에도 렉서스가 판매서비스 만족도(SSI) 부문에서 2위, 토요타는 AS서비스 만족도(CSI)에서 3위를 기록했다.

소비자 전문조사기관인 컨슈머인사이트는 2001년부터 매년 약 10만명의 자동차 소비자를 대상으로 기획조사를 실시하고 있다. 올해는 지난 7월 전국 자동차 보유자 및 2년 이내 차량구입 의향자 등 총 10만4208명을 대상으로 소비자 만족도 조사를 진행했다.

타케무라 노부유키 한국토요타자동차 사장은 “권위있는 소비자 만족도 조사에서 2년 연속 1위에 선정된 데 대해 기쁘다”고 밝혔다.

한편 토요타, 렉서스는 이번 1위를 기념해 이날부터 이달 31일까지 전국 전시장 시승회 및 자동차 복합 문화공간 커넥트투 음료 일부 할인 등 고객감사 이벤트를 실시할 예정이다.

