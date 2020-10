용산구, 에어컨 기술인력 양성 교육생 모집

2020년 구 일자리기금 민관협력 지원사업 일환 청·장년 미취업자 모집…만 35~45세 우대...11~12월 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스에서 주 5회 교육

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 2020년 구 일자리기금 민관협력 지원사업 일환으로 ‘에어컨 설치·유지보수 기술인력 양성과정’ 교육생을 20명 모집한다.

모집대상은 지역 내에 거주중인 청·장년(만 35~45세 우대) 미취업자이며 교육장소는 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스(보광로 73)다.

11월11일부터 12월18일까지, 월~금 주5회 수업이 이뤄진다. 수업시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.

수강생은 총 168시간에 걸쳐 냉동공조, 전기제어, 용접 등 에어컨 설치·유지보수에 관한 전반적인 사항을 배울 수 있다.

교육을 원하는 이는 오는 30일까지 지원서, 자기소개서, 개인정보이용 동의서 등 서류를 한국폴리텍대학 서울정수캠퍼스 산학협력단에 제출하면 된다. 관련 서식은 산학협력단 홈페이지에 게시했다.

한국폴리텍대학은 11월4일 면접을 진행, 교육생을 선발한다. 교육비는 무료, 수료자에 한해 식비도 지원한다. 또 삼성전자로지텍 협력사 등 유관기업으로 취업도 연계할 예정이다.

구 관계자는 “지난해 에어컨 기술인력 양성과정 수료자의 94%가 취업에 성공했다”며 “올해도 100% 취업을 목표로 교육 과정을 운영할 것”이라고 말했다.

구는 오는 30일까지 ‘일반경비원 신임교육 취업과정(2차)’ 참여자도 50명을 모집한다. 모집대상은 용산구에 거주하는 만 20~65세 주민이며 수강료는 무료다.

교육은 11월2~4일 3일간 진행되며 경비업법, 범죄예방론 등 경비원 채용 필수 법정의무교육 10과목으로 구성했다. 이론은 물론 시설 경비, 신변 보호 등 실무과정을 아우른다.

교육은 경찰청 지정 민간 경비원 직업훈련 전문 교육기관인 서강전문학교 용산캠퍼스(한강대로21길 25)에서 주관한다. 서강전문학교 방문 또는 전화로 접수 가능하며 수료생은 유관 업체로 취업을 연계할 예정이다.

성장현 용산구청장은 “청년, 중장년층과 경력단절 여성 구직자의 취업난 해소를 위해 구가 최선을 다하고 있다”며 “구직자들의 많은 관심과 참여를 바란다“고 말했다.

