[2020국감]못 쓰고 사라진 이동통신 마일리지 4년간 838억

[아시아경제 조슬기나 기자]지난 4년간 이동통신 서비스 가입자들이 사용하지 못한 채 소멸된 마일리지만 838억원 규모에 달하는 것으로 파악됐다. 쌓인 마일리지의 활용도가 떨어진다는 지적이 나온다.

7일 국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 윤영찬 더불어민주당 의원이 과학기술정보통신부에서 제출받은 자료에 따르면 2016년부터 올해 8월까지 이동통신 3사의 현금성 마일리지 838억원어치가 소멸했다. 반면 같은 기간 이동통신 3사 가입자가 사용한 마일리지는 251억6000만원어치로 파악됐다. 소멸된 금액의 3분의 1에도 미치지 못하는 수준이다.

이통사별로는 SK텔레콤의 소멸 마일리지가 438억원으로 가장 많았다. 이어 KT 304억원, LG유플러스 96억5000만원의 순이다. 이용금액은 KT가 167억원으로 가장 많았고 SK텔레콤은 70억원, LG유플러스는 14억6000만원에 그쳤다.

이통 3사의 마일리지 유효 기간은 적립된 시점부터 7년까지다. 통신요금ㆍ부가서비스 등에 마일리지를 사용할 수 있지만 정작 고객 활용도는 떨어진다는 지적이다. 윤 의원은 "적립됐는지도 모른 채 소멸되는 마일리지가 800억원이 넘는 것은 가계경제의 손실"이라며 "통신 마일리지에 대한 적극적인 홍보로 사용을 권장해 소비자의 주권을 강화해야 한다"고 말했다.

