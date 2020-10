1억원에 2주 받는다…코스피 신기록 쓴 빅히트(종합)

카카오게임즈 기록은 뛰어넘지 못해

[아시아경제 금보령 기자] 빅히트엔터테인먼트가 SK바이오팜을 넘어 코스피 공모주 청약 역사를 새로 썼다.

6일 금융투자업계에 따르면 이날 빅히트 일반청약 통합 경쟁률은 최종 606.97대 1로 집계됐다. 증거금은 58조4237억원이었다.

빅히트는 SK바이오팜을 넘어섰다. SK바이오팜은 일반청약 최종 경쟁률 323대 1에 증거금 약 31조원을 기록하며 코스피 역대 최고 성적을 거둔 바 있다.

증권사별 경쟁률을 살펴보면 한국투자증권이 663.48대 1로 가장 높았다. 이어 미래에셋대우 589.74대 1, 키움증권 585.23대 1, NH투자증권 564.69대 1 순으로 나타났다. 배정 물량은 NH투자증권 64만8182주, 한국투자증권 55만5584주, 미래에셋대우 18만5195주, 키움증권 3만7039주였다.

증거금은 이날 하루 사이 50조원이 모집됐다. 전일 중간 마감 결과에서 증거금은 약 8조6242억원이었다. 이날은 오전 11시 23조8873억원에서 오후 1시 37조2848억원, 오후 2시 44조3631억원, 오후 3시 51조7411억원 등으로 증거금이 증가했다.

하반기 최대어 중 하나였던 빅히트는 코스피 신기록을 세우긴 했으나 카카오게임즈 기록은 뛰어넘지 못했다. 지난달 코스닥시장에 입성한 카카오게임즈는 일반청약 최종 경쟁률 1524대 1, 증거금 58조5500억원을 기록했다.

증권사마다 다르긴 하지만 통합 경쟁률을 봤을 때 이번 청약에서 1억원을 넣은 투자자는 2주를 받을 가능성이 높다. NH투자증권 관계자는 "NH투자증권에서 1억원을 청약했을 경우 2주가 배정될 예정"이라고 설명했다.

빅히트 공모가는 13만5000원이다. 청약 증거금에 대한 환불금액은 오는 8일 증권사 계좌에서 자동 이체로 받을 수 있다. 빅히트는 오는 15일 코스피시장에 상장할 예정이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr