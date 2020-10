중진공, 수출바우처 온라인 매칭페어 참여기업 모집

8일 까지 온라인 신청·접수

코로나19 확산 방지 위해 비대면·온라인 방식으로 전환

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업진흥공단은 8일까지 2020년 수출바우처 매칭페어 행사에 참여할 중소벤처기업을 모집한다.

중진공은 지난 8월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따라 정부 방역지침을 준수하고자 당초 9월 15일로 예정됐던 행사를 이달 20일로 연기했다. 행사는 현장 대면 방식에서 비대면·온라인 방식으로 전환해 진행한다.

이번 행사는 수출바우처사업 수행기관 증가와 지원 서비스 다양화에 따라 수행기관과 참여기업 간 매칭애로 개선을 위해 마련됐다. 화상 매칭 상담회, 온라인 컨퍼런스, 온라인 컨설팅 등이 진행되며, 화상 매칭 상담회를 통해 디자인개발, 동영상제작 등 서비스 분야별 수행기관의 서비스를 온라인으로 홍보한다. 참여기업은 원하는 서비스 분야의 수행기관과 사전매칭을 통해 당일 온라인 상담을 진행한다.

또한 중진공 유튜브 채널에서 진행되는 온라인 컨퍼런스는 포스트 코로나 시대 수출 전략에 대한 기조강연을 시작으로 수출 확대를 위한 해외 마케팅 전략 등 다양한 주제를 다룬다. 참여기업은 필요한 강의를 자유롭게 선택해서 들을 수 있다. 이외에도 행사 당일 업종별 수출 전문가 및 자문위원이 수출 애로기업에게 1대 1 컨설팅과 상담을 온라인으로 제공할 예정이다.

이성희 중진공 글로벌성장본부장은 “매칭페어 행사 종료 후에도 우수 수행기관과의 온라인 상담을 연계지원할 예정이다”라며 “참여기업이 보다 손쉽게 수출바우처사업의 다양한 맞춤형 서비스를 제공 받을 수 있기를 기대한다”고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr